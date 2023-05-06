Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: Пригожин заявил о "передаче позиций" Кадырову

"Передача позиций" боевиками РФ в Бахмуте запланирована на 10 мая.

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Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин / Скриншот, соцсети

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова.

По словам Пригожина, "передача позиций" запланирована на 10 мая, сообщает его пресс-служба.

"Я уже связываюсь с его (Кадырова. – ред.) представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", — сказал Пригожин.

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По словам главаря Вагнера якобы в Бахмуте под контролем ВСУ осталось "чуть более двух квадратных километров".

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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