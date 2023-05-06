УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: Пригожин заявил о "передаче позиций" Кадырову

Алексей Тесля
6 мая 2023, 13:57 обновлено 6 мая, 14:01
10
"Передача позиций" боевиками РФ в Бахмуте запланирована на 10 мая.
Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин
Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин / Скриншот, соцсети

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова.

По словам Пригожина, "передача позиций" запланирована на 10 мая, сообщает его пресс-служба.

"Я уже связываюсь с его (Кадырова. – ред.) представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", — сказал Пригожин.

видео дня

По словам главаря Вагнера якобы в Бахмуте под контролем ВСУ осталось "чуть более двух квадратных километров".

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

Бахмут Рамзан Кадыров Евгений Пригожин война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима Путина

"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима Путина

11:59 Мир
Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – Сырский

Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – Сырский

11:49 Украина
Комплексы С-300 в обмен на газ из России: Резников рассказал о большой ошибке Киева в прошлом

Комплексы С-300 в обмен на газ из России: Резников рассказал о большой ошибке Киева в прошлом

10:52 Политика
Все главные новости

Последние новости

14:01

У Путина петляли с информацией об удару по Кремлю: Жданов объяснил ситуацию

14:01

Удивительный психологический тест: любимое время года раскроет тайны вашей личности

13:57

Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: Пригожин заявил о "передаче позиций" Кадырову

13:08

Ядерное разоружение России: Пономарев раскрыл планы оппозицииВидео

13:00

Бунт Пригожина может стать началом контрнаступления ВСУ — западные СМИ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:51

Загадка с подвохом: нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других

12:08

На Роллс-Ройсе и в черной шляпе: Пугачева приехала на похороны ЮдашкинаВидео

11:59

"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима ПутинаВидео

11:59

Удар дрона по Кремлю: Жданов выдвинул неожиданную версию

Реклама
11:49

Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – СырскийВидео

11:43

Загадка для творческих личностей: как понять, какая нить ведет к банану за 7 секунд

11:02

Что нужно сделать 7 мая, чтобы весь год проблем с деньгами не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:52

Комплексы С-300 в обмен на газ из России: Резников рассказал о большой ошибке Киева в прошломВидео

10:34

После войны РФ будет платить Украине репарации: Пономарев объяснил механизмВидео

10:11

Евровидение-2023: букмекеры резко опустили Украину в рейтингеВидео

09:52

Patriot в деле: ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету РФ Кинжал

09:40

"Вплоть до потери власти Путиным": Жданов рассказал, чем грозит Кремлю парад на Красной площадиВидео

09:00

Российские оппозиционеры договорились не мешать друг другу - Илья ПономаревЭксклюзив

08:59

Оккупантов в Мелитополе охватила паника: сжигают документы и обсуждают побег – мэрВидео

08:58

Сильный грохот и клубы дыма: в Крыму жалуются на "бавовну" и мощные взрывыВидео

Реклама
08:20

Почему Пригожин торопится покинуть Бахмутмнение

08:12

Слив документов Пентагона: Путин "кинул" Пригожина, ЧВК Вагнер враждует с МО РФ – WP

07:56

Гороскоп на сегодня 6 мая 2023: Скорпионам - катастрофа с деньгами, Стрельцам - разлука с близкимиВидео

07:06

РФ отказалась от захвата Бахмута: бросает силы на подготовку к контрнаступлению ВСУ – ISW

06:20

Путинская Россия погружается в какой-то логистический кошмармнение

05:00

Не ракетный обстрел: оккупанты могут готовить серьезные провокации 9 мая - ГУР

04:20

Жданов рассказал, что означают заявления Пригожина о начале наступления ВСУВидео

03:30

Для чего полезно есть миндаль: "броня" от депрессии и "прочистка" мозга, но есть нюанс

03:00

Ганницкий признался, почему о пленном журналисте Дмитрии Хилюке в течение года не говорили публично

02:30

Жданов назвал фигуру из ближнего окружения Путина, которая способна устроить переворот в РоссииВидео

02:02

"Все любят молоденьких": переделанный Киркоров проболтался о новой пассииВидео

01:31

В РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется - Жданов

00:51

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

"Он был шокирован": Резников рассказал, как из-за страха оккупантов генерал РФ попал в пленВидео

00:02

Как резать мясо на шашлык – вдоль или поперек волокон: эту ошибку совершают даже опытные повара

05 мая, пятница
23:30

"Цинично скрывали потери": Резников рассказал, как РФ отказалась забирать тела своих солдатВидео

22:51

Сложнейшая оптическая иллюзия: только самые внимательные могут найти бутылку на изображении попугая

22:36

Гривна не укрепится: украинцам следует готовиться к долларовым колебаниям в маеВидео

22:11

Включены в розетку, но не работают: какие приборы "мотают" счетчик сильнее всего

21:24

После истерики Пригожина Кадыров заявил, что его боевики готовы стать "пушечным мясом" в БахмутеВидео

Реклама
21:00

Подобное было на Херсонщине перед наступлением ВСУ: оккупанты начали бежать из Запорожской областиВидео

20:55

"Путина могут "слить": Жданов рассказал, как Россия ответит на пылающие башни в КремлеВидео

20:53

Неожиданно умерла 23-летняя финалистка "Мисс Вселенная"

19:26

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

19:22

Почему в СССР фанатели от хрусталя: на нем можно озолотиться и сегодня

19:20

Что стоит за угрозами Пригожина Шойгу и Герасимовумнение

19:16

Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на закупку боеприпасов УкраинеВидео

19:10

Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

18:55

Макароны были везде: женщина нашла в лесу 200 кг готового блюда

18:49

"Худшая из возможных потерь": в тяжелых боях под Бахмутом погиб известный эксперт по энергетикеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять