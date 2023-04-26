Бойцы прибыли домой: Украина вернула из российского плена почти полусотню защитников

Во время очередного обмена военнопленными домой вернулись 44 украинца, из которых 42 военнослужащих и двое гражданских.

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Украина вернула из российского плена почти полусотню защитников/ Telegram Андрей Ермак

Украина во время очередного обмена военнопленными вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 26 апреля. Он отмечает, что воины противостояли российским захватчикам на востоке и юге нашего государства.

"Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на востоке", – написал Ермак.

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Также он сообщил, что среди украинцев, вернувшихся из российского плена, есть двое гражданских.

По словам главы ОП, среди освобожденных есть раненые, которых российские оккупанты пытали в плену. Также есть двое мужей, жен которых ранее освободили из плена.

"Наша команда, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: "вернуть домой всех". Сила государства измеряется тем, как оно ценит своих людей. Наш принцип – украинцы являются наивысшей ценностью. Вернем всех!", – добавил Ермак.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и российскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов. Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои.

Также 16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Среди освобожденных военных были нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали".

7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четыре защитницы. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ.

Смотрите видео о большом пасхальном обмене пленными между Украиной и РФ:

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