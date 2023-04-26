"Сбросили шкуру и побежали": на Запорожье оккупанты прожогом бегут от контрнаступления ВСУ – СМИ

Российские захватчики покидают свою военную форму и пытаются убежать подальше, потому что боятся наступления украинских военных.

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На Запорожье оккупанты прожогом бегут от контрнаступления ВСУ, оставляя свою военную форму/ скрин

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики начали бежать из захваченных населенных пунктов, очевидно, ожидая приближение начала украинского контрнаступления.

Оккупанты снимают свою военную форму, на которой нет каких-либо нашивок или опознавательных знаков, и прячут ее в разных местах перед тем, как сбежать.

Один из таких случаев зафиксировали в селе Очеретоватое Токмакского района. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

видео дня

Издание обнародовало видео с оставленной формой российских оккупантов, которое сняли очевидцы в бывшем логове россиян.

"За несколько дней до этого солдаты съехали, а некоторые, видимо, убежали. Боятся контрнаступления", – рассказали очевидцы.

На Запорожье оккупанты бегут от контрнаступления ВСУ, оставляя свою военную форму/ скрин

Смотрите видео, как российские захватчики оставили свою форму, чтобы убежать от контрнаступления ВСУ.

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У оккупантов паника из-за контрнаступления ВСУ

Ранее сообщалось, что россияне боятся грядущего наступления ВСУ – пропагандисты и жены офицеров уже начали паниковать. Об этом рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Также Дикий отмечал, что защитники Украины сейчас готовятся к контрнаступлению и пытаются "прощупать", где на линии фронта есть слабые места в обороне российской оккупационной армии. Будут ли прибегать россияне к "жестам доброй воли", будет зависеть не от характеристик окопов захватчиков, а от того, кто в них сидит.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что российские военные, политики и бизнес-элиты имеют разногласия и противоречия относительно войны в Украине. По его словам, военное поражение РФ может заставить россиян выйти на протесты против власти.

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