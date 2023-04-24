Россияне могут выйти на "майдан": Буданов рассказал, при каких условиях

Жителей России может заставить выйти на улицы поражение на фронте, ведь военные неудачи могут запустить процесс поиска виновных внутри России.

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Буданов озвучил прогноз по беспорядкам в России / фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что российские военные, политики и бизнес-элиты имеют разногласия и противоречия относительно войны в Украине.

Но Россия - это не то общество, где будут какие-то изменения, как у нас: не нравится - вышел, сказал, тебе что-то ответили, дальше кого-то на Майдан вывели. Там так не работает", – сказал Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. видео дня С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнил специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Выкипедия.

Отвечая на вопросы РБК-Украина, какие события могут заставить россиян выйти на улицы на протесты против власти, Буданов заявил, что если смотреть на историю России на разных этапах ее существования и проанализировать, что выводило людей на мятежи, восстания, митинги против власти, то во всех случаях это были военные поражения.

"И один из очень немногих случаев - это случай 1993 года. Он был основан немного на других основах. Но больше ничего не может быть. Военные неудачи приведут к поиску виновных. Поиск виновных приведет к следующим событиям. Но надеяться на то, что выйдет российский народ, не следует", – уточнил руководитель ГУР.

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Отвечая на вопрос о представителях военно-политической прослойки и бизнеса в России, он заявил, что далеко не все из них выступали за широкомасштабное вторжение в Украину.

"Выступал исключительно Шойгу, Герасимов "за". До последнего держался Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал: "нет, там все нормально, мы готовы". И еще несколько функционеров. Все", - заявил Буданов.

Прогнозы Буданова относительно окончания войны

Руководитель ГУР отметил, что невозможно завершить войну со страной-агрессором Россией без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий.

Также Буданов анонсировал, что в ближайшее время начнется битва Украины против России, которая станет знаковой для нашего государства. Глава ГУР подчеркнул, что все понимают, что украинская сторона к этому приближается.

По его словам, украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и масштабного освобождения земель, которые незаконно захватили российские оккупанты. Враг со страхом ожидает эту атаку ВСУ. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. И эта война может закончиться уже очень скоро, подчеркнул Буданов.

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