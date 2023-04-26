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У оккупантов паника из-за наступления ВСУ, жены офицеров начали распродавать имущество - эксперт

Сергей Кущ
26 апреля 2023, 07:29 обновлено 26 апреля, 07:29
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У оккупантов сложилась патовая ситуация - с одной стороны у них будут ВСУ, а с другой - заградотряды "кадыровцев".
Евгений Дикий, ВСУ
У оккупантов началась паника / 28 ОМБр, novynarnia.com

Россияне боятся наступления грядущего наступления ВСУ - пропагандисты и жены офицеров уже начали паниковать, политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В интервью Главреду он отметил, что судя по телеграмм-каналам пропагандистов и по тому, насколько истерично они хотят временного перемирия, складывается впечатление, что они боятся.

"Кстати, по моим личным источникам, в Крыму паника и обвал рынка недвижимости, потому что именно жены российских офицеров, которые, вероятно, что-то знают о состоянии их армии, массово выставляют квартиры на продажу. Это не может не радовать, но не будем впадать в эйфорию и переоценивать это", - заявил эксперт.

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Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Дикий отметил, что у оккупантов сложилась патовая ситуация - с одной стороны у них будут ВСУ, а с другой - заградотряды "кадыровцев".

"Похоже, что русские действительно сильно боятся нашего наступления, но в любом случае у них будет приказ стоять насмерть. И что перевесит, этот приказ плюс кадыровцы с пулеметами за спиной - неизвестно, ибо практика заградительных отрядов у них во время этой войны четко проявилась", - подытожил Дикий.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято Генеральным штабом в последний момент.

По словам чиновника, у командования есть несколько сценариев проведения военной операции.

Согласно данным Bloomberg, армия Украины может перейти в контрнаступление уже в мае.

ВСУ способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Собеседник американского агентства предположил, что украинские войска могут продвинуться на 30 километров на мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" оккупантов в захваченный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным. Он акцентировал внимание на том, что армия в боях за Киев, Харьков и Херсон уже показала свою способность действовать эффективно при освобождении территорий.

Смотрите видео ТСН, когда можно ждать контрнаступления ВСУ:

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