В России паника из-за контрнаступления ВСУ, крысы из Кремля готовы бежать от Путина - Дикий

До 9 мая следует ожидать кульминации битвы за Бахмут, Россия бросит все силы, чтобы дожать город, считает Евгений Дикий.

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В России паника из-за контрнаступления ВСУ, говорит Евгений Дикий / Главред

Страна-агрессор Россия уже почти десять месяцев пытается взять небольшой, но несокрушимый Бахмут. Туда она за это время, кажется, бросила чуть ли не всех солдат, которые у нее были, и поливает авиаударами и артиллерией каждый метр города. Но Украина не собирается отдавать город, поэтому там круглосуточно продолжаются кровопролитные бои.

Фактически Бахмут - это пока единственный город, который Россия стремится захватить, выдать за свою "великую победу" и тем самым сделать Путину утешительный подарок к 9 мая, который впервые за много лет обещает быть провальным для Кремля.

В интервью Главреду политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, почему россияне так держатся за Бахмут, готовы ли в Кремле предать Путина и почему украинское наступление настолько пугает россиян.

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На днях была информация, что россияне укрепляют позиции возле Бахмута из-за возможного контрнаступления ВСУ. Как бы вы оценили действия РФ в Бахмуте и на его окраинах?

Действия России в Бахмуте и на его окраинах вытекают из того, что сейчас россияне уже контролируют 90 процентов этого города. Точнее того, что от него осталось – будем реалистами, Бахмута на самом деле больше не существует. Бои продолжаются за руины бывшей городской застройки, и из них 90 процентов уже под россиянами, а 10 процентов продолжают удерживать наши защитники. Это - самые западные кварталы города, там, где высотная застройка. Итак, действия России характеризуются одним простым словом - дожать.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:



Россияне уже прекрасно понимают, что ни один другой город до начала украинского контрнаступления они взять никак не успевают. То есть перед тем, как перейти к глухой обороне, они пытаются преподнести и своему электорату, и своим союзникам на Западе (что тоже очень важно) хоть какую-то, но победу. И единственный кандидат на такую победу – это несчастный Бахмут, потому что дожать последние несколько кварталов города "вторая армия мира" еще способна. После 10 месяцев боев они, наконец, приближаются к тому, чтобы взять город с довоенным населением в 70 тысяч человек. Насколько это большая победа, думаю, можно даже не комментировать, но ведь им нужна хоть какая-то, а никакой другой им не светит. Поэтому сейчас все силы РФ будут брошены на то, чтобы дожать Бахмут. Притом их сверхзадача – дожать его не только до начала нашего наступления, что, по их мнению, могло бы хоть немного реморализовать российскую армию, которой скоро это наступление отбивать.

Но также им очень важно сделать это до 9 мая. Русские помешаны на сакральных датах, а 9 мая – это главная сакральная дата путинского режима и всего этого некрофильского культа, который фактически заменяет религию в современной России. Опять же, 9 мая этого года в России сильно испорчено – в оккупированных Крыму и Севастополе, и в собственно российских областях, которые граничат с Украиной, все мероприятия 9 мая отменены, потому что, как они это называют, "высокий уровень террористической угрозы". В переводе на человеческий язык, русские ожидают, что от нас что-то прилетит. И ожидают небезосновательно. Поэтому у них и без того очень испорчен праздник, поэтому им критически необходимо к этому празднику показать хоть какую-то "переможеньку".

Поэтому, думаю, ближайшие дни в Бахмуте будут еще более страшными, чем предыдущие. Но на самом деле там вообще ад – близкие контактные бои продолжаются за каждый дом, даже за отдельные подъезды каждого дома. Люди на людей, пехота на пехоту. Как говорил один мой друг, который сейчас там воюет, только в штыковую еще не ходили, а так все, как в кино. То есть реально страшные близкие бои, и в ближайшие дни они усилятся. Поэтому до 9 мая следует ожидать кульминации этой очень тяжелой для нас битвы.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Если посмотреть на эту ситуацию вокруг Бахмута, россияне за него воюют уже десятый месяц. Почему русские изначально так вгрызлись в него - для чего он им был нужен тогда, когда они начинали эти бои? Потому что это небольшой город.

Именно так, небольшой, которой не имеет стратегического значения. Даже их комментаторы, глобально сумасшедшие, как и все россияне, но по крайней мере разбирающиеся в военной тактике (такие как, например, Стрелков-Гиркин) изначально были очень сильно удивлены таким выбором и говорили, что с военной точки зрения это не имеет для них никакого смысла.

Скорее всего, Бахмут стал жертвой, как это ни парадоксально, внутренних разборок внутри России. Напомню, что история штурма Бахмута - это изначально история ЧВК "Вагнер" и роли Пригожина в этой войне. Вообще бои за Бахмут продолжаются давно, но именно ожесточенные бои, которые начались осенью, начались как раз на фоне того, что внутри России назрел определенный кризис, и некий Пригожин решил показать Путину, что путинские генералы ничего не стоят, а он, гражданский Пригожин, набирает себе заключенных из ГУЛАГа и воюет "по-настоящему". И должен показать, что его частная военная кампания способна на то, чего не может регулярная российская армия. Так, собственно, и началась вся эта бахмутская история. Это, в первую очередь, должно было стать демонстрацией того, что Пригожин делает то, чего не делают Шойгу и Герасимов. А дальше, когда эта заруба уже приобрела большое политическое значение, тем меньшей становилась роль ЧВК "Вагнер" и тем больше в нее втягивались регулярные части российской армии. И тут надо сразу понимать, что не было ни одного дня, когда бы за Бахмут воевали только "вагнеровцы" – все это время регулярные части прикрывали их и с фланга, и оказывали артиллерийскую поддержку, и авиации своей у "вагнеровцев" никогда не было, но авиаподдержка тоже была. Но в роли штурмовой пехоты и основной ударной силы выступали именно "вагнеровские" зэки.

Чем бы ни закончилась эпопея с обороной Бахмута, уже очевидно, что кампания "Вагнера" в Бахмуте началась и там закончится. В прямом физическом смысле, "вагнеровцы" закончились. И поэтому во всех этих боях, о которых мы говорим сейчас, "вагнеровцы" присутствуют, но это уже последние – их далеко не столько, чтобы дожать даже несколько последних кварталов Бахмута. И сейчас уже всю тяжесть боев там на себя взяли десантно-штурмовые войска России, то есть кадровые десантные части, не из мобилизованных, а оставшиеся из контрактников. То есть про "вагнеровцев" забываем, но в свое время история началась именно с этого – Пригожин должен был показать какую-то "переможеньку". Возможно, случайно выбор пал именно на Бахмут, но по каким-то причинам именно за Бахмут уцепился "Вагнер". А дальше, когда он уже достиг успехов, а именно когда удалось дожать Соледар, дальше уже для российского общего командования стало очевидным, что это – тот участок, где есть наибольшие успехи, и поэтому за него надо цепляться. Тем более, что ни одна из попыток наступать параллельно на других направлениях (напомню, что на пике наступления россияне также пытались прорваться возле Кременной, на Угледар и осадить Авдеевку) не удалась. И сейчас они явно признали, что ни один другой город им в близкой перспективе не светит, поэтому вполне логично все силы перебросить на тот единственный участок, где есть какие-то достижения.

Часов Яр - это часть бахмутской истории. Он сам по себе ничем не интересен, но вместо этого он определяет судьбу последней трассы, которая обеспечивает довоз кого-то и чего-то до Бахмута. И транспортировка раненых, и транспортировка боеприпасов, и пополнение – все доходит до Бахмута именно через Часов Яр. То есть бои в Часовом Яру – это последние бои за контроль над Бахмутом, будет он полностью окружен или нет.

Должна уточнить - насколько у России есть шансы относительно Часового Яра?

Шансы есть всегда. Честно говоря, это бывает сложно объяснить. Это не о вас лично, но поймите правильно, что бой – это не теоретическая вещь, а практическая. Идут люди на людей и убивают друг друга. У кого-то иногда это получается лучше, у кого-то хуже. Да, шансы есть всегда, но гарантий нет никогда. Как и нет гарантий, что мы удержим Часов Яр, так и гарантий, что русские его отожмут. Это то, что определяется ежеминутно и ежечасно действиями нескольких тысяч человек, которые сейчас там задействованы. Причем от каждого из них в определенной степени может критически зависеть в какой-то из моментов.

Насчет "вагнеровцев" хотела бы уточнить. Если, как вы сказали, их там почти не осталось, связаны ли с этим недавние заявления Пригожина о "завершении "СВО"?

Именно так. Лично для него "СВО" уже завершилась точно. Поэтому логично, что он теперь уже и их диктатора призывает к тому, что, мол, может вообще "пора завязывать". Но то, что он предлагает, на самом деле не окончание войны, ведь он предлагает закончить войну по текущей линии фронта. Нашу сторону такое предложение явно не интересует, а что они между собой думают – это их дело.

Если вы сказали, что до 9 мая именно за Бахмут будут усиливаться бои, и это единственный город, который россияне успевают к контрнаступлению завоевать, есть ли определенные районы на Донбассе, где россияне теоретически могли бы после начала контрнаступления сделать "жест доброй воли"?

Такие направления есть всегда. Опять же, мы с вами снова теоретизируем, но на войне это не работает. Мы, например, хорошо знаем, где у них какая фортификация. Хорошо знаем, что возле Мелитополя 3 линии обороны, а вокруг самого города в некоторых местах по 5. Но это ни о чем не свидетельствует – бывает одна такая линия обороны, которую ты никогда не прорвешь, а бывает так, что можно три пройти за один день. И это определяется не характеристиками окопов, а тем, кто в них сидит. Сколько там людей, какого качества, мотивации, насколько они обучены, сколько у них оружия и БК и, в конце концов, как между ними налажено взаимодействие и как ими командуют. Вот это - все те факторы, которые становятся очевидными только тогда, когда ты идешь в наступление.

Вспомним конец лета-начало осени прошлого года и два наших наступления. Во время харьковского наступления базовая задача была очень скромной – оттеснить россиян от города, чтобы ствольная артиллерия перестала доставать до населенных районов Харькова. А русские вдруг дали слабину и начали сыпаться. Поэтому, конечно, наше командование этим прекрасно воспользовалось и гнало их вплоть до линии Кременная-Сватово. Зато Херсонщина - три линии обороны, 29 августа начинается наше наступление. За первые три дня едва удается прорвать первую из трех линий, при чем с такими потерями, что дальше мы остановились. Дальше полностью меняется тактика, и мы два месяца методично, медленно их выдавливали оттуда. В первую очередь перебиванием логистики и прямыми штурмовыми действиями. Это - одни и те же русские, в один и тот же месяц на двух разных участках, понимаете? Поэтому только само наступление покажет, насколько они сейчас готовы его отбивать и цепляться за не свою, оккупированную землю зубами, когтями и ногами, как мы за свою. Это невозможно спрогнозировать.

Хотя для того, чтобы хотя бы частично спрогнозировать, и здесь, думаю, мы не раскроем ни одного секрета, вспомним бои в Орехово несколько дней назад. Такого рода боев сейчас будет много, и некоторые начали считать, что это уже началось наступление. Нет, это не наступление, но это прямая подготовка к нему. Это - разведки боем. Собственно, сейчас мы на разных участках будем прощупывать их реакцию на начало нашего наступления и искать. Знаете народную пословицу "Где тонко, там и рвется"? Вот мы пока будем искать, где у них "тонко". И это определяется не архитектурой окопов, а именно человеческим материалом, который на разных участках фронта должен держать оборону. Я так понимаю, что сейчас идет абсолютно целенаправленный поиск слабых мест.

Насчет человеческого потенциала хотела тоже уточнить. Не так давно Госдума России приняла ряд законопроектов по мобилизации. В общем как скоро русские могут набрать этих людей, сколько теоретически могли бы набрать, потому что это - живая сила, с которой нам придется позже воевать в тех же окопах?

Да, здесь как раз мы обладаем довольно исчерпывающей информацией. Дело в том, что есть распространенное представление, что у россиян неограниченное количество живой силы. Надо - наберут миллион, два. В теории это так, но на практике – нет. Действительно, абстрактный запас человеческой силы в них можно считать неограниченным по сравнению с нами. Но есть нюанс - пропускная способность мобилизационной системы, то есть сколько людей одновременно можно призвать, завести в пункты сбора, хоть как-то одеть, обмундировать, накормить, вооружить и я уже молчу о том, чтобы хотя бы чему-то научить. Хотя это желательно, ведь россияне уже сами убедились, что надежда на то, что кто-то 20 лет назад служил срочную службу, не срабатывает. Да и даже без обучения их надо вооружить, посадить на что-то, что едет (а желательно, чтобы оно было еще и бронированным).

Эту пропускную способность мы уже проверили – осенью они едва вытащили 300 тысяч человек, но с большими сбоями системы. Фактически они сами дошли до того, что их пропускная система – это одновременно мобилизовать по 200 тысяч человек, и где-то 3-4 месяца у них уходит на "обработку" мобилизованной массы до того, как она окажется на фронте. То есть немного упрощая можно сказать, что их мобилизационная способность – по 200 тысяч человек в квартал. Вы, должно быть, обратили внимание, что сейчас они огромные дипломатические усилия через всех своих союзников и нейтралов прилагают к тому, чтобы договориться с нами о временном прекращении огня по нынешней линии. Фактически все действия РФ в течение последних месяцев в их терминологии примерно звучали бы как "принуждение к перемирию". А оно им нужно именно для этого - они не успевают прямо сейчас досыпать еще людей. Они очень много досыпали осенью, и сейчас то, что их там очень много – наша главная проблема. Потому что когда некоторые немного эйфорически оценивают перспективы наступления ВСУ, надо помнить, что год назад к нам зашли 180 тысяч россиян, и они вели боевые действия в десяти областях Украины. Сейчас они остались только в четырех областях, но их там 320 тысяч. Просто сравниваем, сколько их стало на квадратный километр и понимаем, насколько трудная задача стоит перед нашими силами на это наступление. Стоит нам начать наступление, и они посыпятся – это не вариант. Такое чудо Господне может произойти на отдельных участках фронта, но надеяться, что так будет везде, было бы очень наивно и по-детски. Наоборот, нам надо выбить очень большую русскую массу, значительно большую той, что мы выбивали до этого. Но досыпать сейчас много пополнения РФ не способна. Им нужно время примерно до осени. За лето они были бы способны провести еще одну волну мобилизации примерно 200 тысяч человек, как-то их "обработать", сформировать из них хоть какие-то части и осенью бросить снова к нам. Именно поэтому они хотят этой паузы," перемирия", и именно поэтому им нельзя давать этого времени.

А если к осени они насобирают этих 200 тысяч, куда их могут бросить? Какие у них приоритетные направления?

Погодите, брейк сразу. А вы представляете, какой будет карта линии фронта к осени? Конечно, нет, так смысл сейчас об этом говорить?! То, куда и кого они смогут бросить осенью (и, кстати, смогут ли вообще) на самом деле большой вопрос. Потому что они точно могли бы их докинуть, если бы за лето здесь ничего не изменилось. А тут за лето многое изменится. Как именно - увидим. И по результатам вполне возможно, что им осенью вообще будет не до докидывания кого-то. Только тяжелые бои, которые еще даже не начались и которых мы ожидаем (а это будет очень тяжелая работа, которую должны проделать наши защитники), только их результат где-то к середине лета покажет, какая картина формируется на осень.

Россияне уже несколько месяцев, сколько продолжаются бои в Бахмуте и на донецком направлении в общем, столько они говорят, что у них одна из целей "спецоперации" – захват Донецкой области. Как вы оцениваете такую перспективу?

Процитирую своего "тезку" Пригожина. Он очень четко сказал, что даже когда они возьмут Бахмут, дальше они упираются в агломерацию Славянск-Краматорск и Константиновку. И даже Пригожин, условный оптимист, реалистично смотрит на вещи и сказал, что таким образом, как он берет Бахмут, на взятие Славянска и Краматорска ему бы понадобилось полтора года. Это - абсолютно четкий ответ на то, светит ли россиянам захватить весь Донбасс.

Собственно, одна из причин, почему мы так держимся за Бахмут, кроме политики – гуманитарная. Потому что сегодня Константиновка, Краматорск и Славянск остаются тыловыми городами. Туда иногда что-то долетает, но именно иногда и что-то. А вот после сдачи Бахмута они станут линией фронта. Совершенно очевидно, что их мы удержим, потому что там можно держаться годами, и эту агломерацию россияне не пройдут. Но эти города после этого будут в таком же состоянии, в котором сейчас находятся Бахмут и Авдеевка.

Относительно украинского контрнаступления хотела уточнить. Если посмотреть на заявления пропагандистов РФ, складывается впечатление, что россияне боятся нашего наступления. Вы сказали, что они сейчас пытаются сделать паузу, чтобы мобилизовать людей для следующей волны. Есть ли у вас такое ощущение, и во что оно может дальше вылиться?

По их телеграмм-каналам и по тому, насколько истерично они хотят временного перемирия, действительно складывается впечатление, что они боятся. Кстати, по моим личным источникам, в Крыму паника и обвал рынка недвижимости, потому что именно жены российских офицеров, которые, вероятно, что-то знают о состоянии их армии, массово выставляют квартиры на продажу. Это не может не радовать, но не будем впадать в эйфорию и переоценивать это.

Похоже, что русские действительно сильно боятся нашего наступления, но в любом случае у них будет приказ стоять насмерть. И что перевесит, этот приказ плюс кадыровцы с пулеметами за спиной - неизвестно, ибо практика заградительных отрядов у них во время этой войны четко проявилась.

Это уже не предположение: например, мы знаем, что в Бахмуте и Соледаре за спинами вагнеровских зеков шли кадыровские отряды, и их задача была очень простой – расстреливать тех, кто пытается бежать. Так вот учитывая эти все нюансы, из того факта, что они сейчас боятся нашего наступления, не вытекает, что они не будут оказывать ожесточенного сопротивления. Поэтому просто желаем успеха тем, кому прорывать эту линию обороны.

Очень много разговоров о том, что будет, когда наше наступление, на каких направлениях, и гораздо меньше о том, что мы сделали для помощи тем, кому завтра наступать. Давайте вместо того, чтобы гадать и искать в новостях, где на карте какую стрелку нарисовали, каждый вспомнит, мы сейчас донатим и волонтерим так же, как это было в начале войны, или мы уже сели, скрестили лапки и ждем, что кто-то другой нам обеспечит контрнаступление и освобождение территорий. Мне очень хотелось бы, чтобы весь этот накал разговоров о том, когда контрнаступление, сменился вопросом – а что конкретно я сделал для этого контрнаступления? Помог ли я хотя бы несколькими турникетами или хотя бы 5-гривневым донатом? Поинтересовался ли я у кого-то из своих знакомых, кто сейчас проходит тренировку (а это огромное количество недавно мобилизованных людей), все ли у них есть. Давайте лучше попробуем вместе перевести в такую плоскость.

Что может произойти в Кремле, если увидят, что они действительно стратегически проигрывают? Что будет с самим Путиным?

Здесь возможно множество вариантов.

Тогда давайте их обсудим.

Надо понимать ограниченность наших возможностей к прогнозированию. Время от времени, как это ни парадоксально, мы повторяем их ошибку.Год назад они пришли сюда очень плохо подготовленными, недостаточными силами с военной точки зрения, потому что они на нас накладывали свою кальку. Они представляли себе, что мы поведем себя так, как ведут себя русские в этой ситуации. А мы оказались совершенно другими, и именно поэтому все пошло не так. Так вот мы до сих пор немного транслируем на россиян то, как мы мыслим, чувствуем и ведем себя. Поэтому очень трудно спрогнозировать их реакции.

Исходя из определенных исторических аналогий, у Российской империи уже был не один политический кризис, который возникал вследствие позорно проигранной войны. Так было после Крымской войны в XIX веке, в XX веке – после проигранной японской войны, а также после затянувшейся и не имевшей блестящих успехов Первой мировой. И, в конце концов, на памяти моего поколения далеко не последним фактором в развале Советского Союза стала проигранная война в Афганистане. Поэтому есть определенные шансы, что когда разгром российской армии в России станет очевидным, история повторится. А пока парадоксальная ситуация - украинцам уже очевидно, что Россия проигрывает, но в РФ это еще совсем не очевидно. У них уже очевидно, что "что-то пошло не так", но масштаб этого "не так" оценивается очень по-разному. И людей, которые понимают, что все пошло совсем не так, пока не так много.

На самом деле, над этим еще работать и работать. Если разгром российской армии действительно произойдет, и он станет таким, что самим русские этого не заметить и не признать будет невозможно (кстати, одним из таких маркеров стал бы наш заход в Крым), тогда у них будет очень глубокий политический кризис. Это стопроцентный факт, но во что это в дальнейшем выльется – сумеет ли, например, режим в РФ, как сумел Лукашенко в 2020 году сдержать этот кризис репрессивными действиями и наоборот окончательно закрутить гайки, или режим удержится, но исключительно на расстрельных командах. Или, наоборот, режим не удержится, и тогда возможны различные варианты. Кстати, одним из наиболее вероятных я считаю вариант дворцового переворота, когда кто-то из ближайшего окружения Путина сам выступит инициатором его ликвидации. Скорее всего, именно физической ликвидации, потому что суд над ним в России многим невыгоден – он может там многовато наговорить. Первый сигнал в эту сторону уже прозвучал еще в январе этого года. Если припоминаете, тогда была статья в Financial Times, явно инспирированная из РФ, где ключевой месседж был таковым – ни один из российских олигархов не знал о том, что будет война, и что Путин поставил их перед фактом, не советуясь с ними, а они все, бедные, в шоке. Это - явный намек на то, что крысы уже готовы бежать с корабля. Но есть одна мелочь. Дело в том, что пустить этот корабль на дно все равно должны не они, а мы. И когда ВСУ пустит российский корабль государственности вслед за крейсером "Москва", тогда эти крысы свое слово скажут.