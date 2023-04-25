У Зеленского назначили "кураторов" бригад контрнаступления ВСУ - СМИ

В Офисе президента считают, что такой подход к комплектованию бригад должен максимально помочь военным.

https://glavred.info/ukraine/u-zelenskogo-naznachili-kuratorov-brigad-kontrnastupleniya-vsu-smi-10465657.html Ссылка скопирована

В Офисе президента назначили "кураторов" бригад контрнаступления ВСУ / Фото: УНИАН, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

В Офисе президента Украины назначили бригадам будущего контрнаступления ответственных "кураторов" из числа топ-чиновников и депутатов, которые должны помочь им "закрыть" все потребности. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным издания, в начале апреля на Банковой состоялась непубличная встреча с участием главы ОП Андрея Ермака и нескольких заместителей главы Офиса президента, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из государственной банковской и энергетической сфер, нескольких министров и депутатов, проявивших свою эффективность во время полномасштабной войны. Имена присутствующих не разглашаются. Каждый из присутствующих получил "персональную большую задачу от президента".

"Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления. После короткого доклада Ермака, его советник Дарья Заривная раздала каждому присутствующему по несколько листов бумаги с инфографикой о потребностях их бригад", - говорится в сообщении.

видео дня

В ОПУ сами решили, кому и какую бригаду поручить.

"Участники же встречи отвечают за быстрое комплектование – чего бригадам не хватает, должно быть найдено "куратором". Неважно как и где, но вопросы должны быть закрыты", – пишут журналисты.

"На самом деле это хорошая идея Зеленского. Это его люди, и они смогут реально быстро помочь военным. И президент еще и получает другой канал связи с этими бригадами напрямую, поэтому никакой вояка или чиновник не сможет докладывать на Банковую, что все прекрасно, когда на самом деле там у него реальные проблемы. И это вы себе даже не представляете какой плюс", – объяснил УП один из членов команды президента.

Как утверждают собеседники издания в Офисе президента, такой подход к комплектованию бригад должен максимально помочь военным.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают готовиться к контрнаступательной операции. Украинский народ верит в победу и решительно настроен освободить свои территории. Ситуация на фронте сложная, но украинцы не сдаются. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 24 апреля.

Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным. По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня.

В Институте изучения войны считают, что Россия может применить корабли Черноморского флота, чтобы попытаться отразить контрнаступательную операцию сил обороны Украины на юге, особенно в условиях продвижения боевых действий к побережью. Однако маловероятно, что оккупантам удастся достичь своих целей. ВСУ уже повредили все три фрегата ЧФ РФ.

Издание The Guardian пишет, что союзники ожидают начало контрнаступления ВСУ к концу весны. Они убеждены, что украинским военным удастся добиться успеха. Однако союзники считают, что выйти на границы 1991 года Силы обороны не успеют и под контролем страны-агрессора РФ останется часть украинских территорий. В связи с этим союзники могут начать подталкивать Украину к "мирным" переговорам с РФ, итогом которых может стать замораживание боевых действий.

Другие новости: