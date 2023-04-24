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Россия может применить Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ – ISW

Андрей Ганчук
24 апреля 2023, 08:32 обновлено 24 апреля, 08:38
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Армия Украины уже повредили все три фрегата Черноморского флота оккупантов РФ – Адмирал Григорович, Адмирал Эссен и Адмирал Макаров.
Хаймарс, Черноморский флот
Корабли РФ вряд ли смогут близко подойти у побережью, чтобы атаковать ВСУ - ISW / Коллаж УНИАН, Википедия

Страна-оккупант Россия может применить корабли Черноморского флота, чтобы попытаться отразить контрнаступательную операцию сил обороны Украины на юге, особенно в условиях продвижения боевых действий к побережью. Однако маловероятно, что оккупантам удастся достичь своих целей. ВСУ уже повредили все три фрегата ЧФ РФ. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что в ходе контрнаступательной операции армии Украины российские оккупанты могут применить силы своего Черноморского флота, чтобы попытаться отразить атаки ВСУ, особенно во время продвижения украинских войск к побережью.

Аналитики отметили, что украинские войска уже повредили все три фрегата РФ типа Адмирал Григорович, Адмирал Григорович, Адмирал Эссен и Адмирал Макаров. В каком состоянии находятся Эссен и Григорович на данный момент непонятно. Согласно данным спутниковых снимков от 10 февраля текущего года, Григорович, предположительно, шел в Севастополь.

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Примечательно, что шесть десантных кораблей оккупантов России считаются самым важным активов с точки зрения нанесения ударов по суше, поскольку они являются носителями ракетных комплексов. Кроме того, у Черноморского флота есть корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и десантные корабли в Черном море.

Впрочем, как полагают специалисты, оккупантам вряд ли удастся эффективно применить возможности кораблей против контрнаступления армии Украины на юге – для нанесения ударов им придется подойти к береговой линии настолько близко, что они станут уязвимыми для береговой артиллерии.

Также в ISW подчеркнули, что корабли РФ ориентированы на выполнение противовоздушных, противокорабельных и противолодочных задач. Как правило, они не могут нести такое количество боеприпасов, которое подходит для защиты от механизированных операций, связанных с контрнаступательными действиями.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генштабом в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для реализации военных операций.

Согласно данным Bloomberg, силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в мае. Один из собеседников американского агентства отметил, что ВСУ могут атаковать сразу на нескольких направлениях. Армия может продвинуться на 30 км на мелитопольском направлении, чтобы установить огневой контроль над так называемым "сухопутным коридором" России в оккупированный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ станет успешным. По его словам, войска уже показали свою способность эффективно освобождать территории, когда отбросили оккупантов от Киева, Харькова и Херсона.

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