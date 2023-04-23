Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The Guardian

Союзники Украины могут начать принуждать власти сесть за стол переговоров с РФ после весеннего контрнаступления украинской армии.

https://glavred.info/politics/zapad-budet-prinuzhdat-ukrainu-ustupit-rf-posle-kontrnastupleniya-vsu-the-guardian-10465360.html Ссылка скопирована

После контрнаступления Украину будут принуждать уступить РФ / Коллаж фото Михаил Подоляк, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украина готовится к мощному контрнаступлению ВСУ и освобождению территорий, которые захватили российские оккупанты. Однако союзники могут начать подталкивать Украину к "мирным" переговорам с РФ, итогом которых может стать замораживание боевых действий. Об этом сообщает The Guardian.

Союзники ожидают начало контрнаступления к концу весны. Они убеждены, что украинским военным удастся добиться успеха. Однако союзники считают, что выйти на границы 1991 года ВСУ не успеют и под контролем страны-агрессора останется часть украинских территорий.

"Западные сторонники Киева начнут настаивать на прекращении огня или "длительном перемирии" в ожидании долгосрочного урегулирования. Китай тоже примет участие в этом", — говорится в сообщении.

видео дня

Запад ожидает, что во время таких переговоров Кремль может согласиться на условное прекращение боевых действий и ракетных ударов. При этом Путин будет оставаться в своем кресле диктатора, а российские оккупанты останутся на захваченных территориях Крыма и Донбасса.

Издание сообщает, что подобный сценарий могут поддержать США и Евросоюз в целом. Однако Польша и страны восточной Европы выступят против подобной заморозки конфликта. В то же время Украина может начать приближаться к вступлению в ЕС и НАТО, прогнозирует The Guardian.

"Если этот сценарий или что-то похожее на него реализуется в течение следующего года, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена "сделать все возможное", чтобы дать отпор России, останется невыполненным. Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако нравится нам это или нет, но такой результат кажется наиболее вероятным", – говорится в сообщении.

Переговоры Украины и России

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев ранее заявил, что вместо призывов к переговорам Киева и Москвы нужно сосредоточиться на усилиях по выводу российских оккупационных войск с украинских территорий. Именно такого шага нужно требовать от директора РФ Владимира Путина.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что решение о переговорах с Россией должна принимать исключительно Украины. Президент Владимир Зеленский сам решит, когда начать диалог с агрессором Москвой и определит предмет разговора.

Глава МИД России Сергей Лавров разразился, дескать, "условием" по переговорам Киева и Москвы. По его словам, диалог может состояться в случае, мол, "учета законных интересов РФ" и страхов Москвы перед НАТО.

Другие новости: