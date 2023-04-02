Посол Украины разнес однопартийцев Шольца: надо требовать не переговоров, а вывода войск Путина

Предложение некоторых политиков из Социал-демократической партии Германии о "переговорах" – настоящий цинизм, сказал посол Украины Алексей Макеев.

В СДПГ должны обращаться к Путину, чтобы он вывел свои войска из Украину - Макеев / Коллаж скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин должен вывести свои войска со всей территории Украины. Так называемые "призывы к переговорам" между Киевом и Москвой – настоящий цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии. Цель таких заявлений – помочь РФ уйти от ответственности за свои преступления. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, украинский посол раскритиковал призыв некоторых политиков Социал-демократической партии, которые заявили о якобы "необходимости начать мирные переговоры" между РФ и Украиной.

"Учитывая жестокую российскую агрессивную войну против Украины, единственным возможным призывом к миру является: "Господин Путин, немедленно выведите свои войска со всей украинской территории!" – сказал Макеев.

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Дипломат акцентировал внимание на том, что такие "предложения" – настоящий цинизм.

"Это чистый цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии", - добавил Алексеей Макеев и подчеркнул, что подобные "инициативы" преследуют цель "увести в тень преступления России и, следовательно, ответственность российского режима".

Напомним, 31 марта немецкий историк Петер Брандт, сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, заявил о запуске так называемой "инициативы под лозунгом "Добиться мира".

В обращении к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, которое подписали некоторые бывшие лидеры профсоюзного движения и социал-демократических сил, прописано требование "добиваться посреднической помощи Бразилии, Китая, Индии и Индонезии для скорейшего установления режима прекращения огня". Также там указано, что такой шаг, дескать, это "единственный путь к построению совместной архитектуры безопасности в Европе".

Агрессор Россия клянчит переговоры с Украиной и Западом

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что он звонил российскому директору Владимиру Путину и требовал от него забрать своих оккупантов с территории Украины. Также Шольц настаивал на политическом способе завершения войны. Путин в ответ пожаловался, что Киев, благодаря Западу, усилил свою военную позицию и говорить с Москвой ни о чем не собирается.

Позже Шольц сказал, что снова будет звонить Путину, чтобы он забрал свои войска из Украины и прекратил войну, которую развязал. В Кремле сразу же захотели "поговорить" с Берлином, однако главе РФ так никто и не позвонил.

Россия клянчила у Украины переговоры "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ заявили, что Россия не стремится к реальному диалогу и урегулированию и пытается избежать ответственности за свои преступления.

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Война России против Украины: