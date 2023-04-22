"Украину надо усадить за стол переговоров": Италия возмутила циничным заявлением

Посредником в этих "мирных" переговорах, по мнению министра обороны Италии, может стать Китай.

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Италия удивила заявлением о переговорах Украины и РФ / Коллаж фото Михаил Подоляк, Википедия

Страна-агрессор Россия продолжает разрушать украинские дома и убивать мирных граждан. Однако в Италии убеждены, что Украину нужно усадить за стол переговоров с Кремлем и пытаться договориться о прекращении войны. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает La Stampa.

Он добавил, что посредником в этих "мирных" переговорах может выступить Китай.

"Сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего ... Он (Китай - Главред) должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - сказал Крозетто.

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Он раскритиковал военную помощь Украине, которую предоставляет Европа и назвал это "подливанием бензина в огонь".

"Все отлично подливают бензин в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, потеряла ее", - цинично добавил Крозетто.

Он также акцентировал внимание на том, что сейчас происходит столкновение "двух миров". Россия не обращает внимания на человеческие потери своей армии, а для Запада остается важным время, количество жертв и общественное мнение.

Переговоры Украины и России

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев ранее заявил, что вместо призывов к переговорам Киева и Москвы нужно сосредоточиться на усилиях по выводу российских оккупационных войск с украинских территорий.

Именно такого шага нужно требовать от директора РФ Владимира Путина.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что решение о переговорах с Россией должна принимать исключительно Украины. Президент Владимир Зеленский сам решит, когда начать диалог с агрессором Москвой и определит предмет разговора.

Глава МИД России Сергей Лавров разразился, дескать, "условием" по переговорам Киева и Москвы. По его словам, диалог может состояться в случае, мол, "учета законных интересов РФ" и страхов Москвы перед НАТО.

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