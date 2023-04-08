Диалог о прекращении огня в Украине сыграет на руку РФ, переговоры пока невозможны – Блинкен

Нельзя допустить закрепления оккупационных войск страны-агрессора России на территории Украины, отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Агрессор Россия пока не готова к настоящим переговорам - Блинкен / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Сегодня переговоры между Украиной и страной-оккупантом Россией о прекращении огня невозможны. Москва может воспользоваться возможностью, перегруппировать войска и снова напасть. Нельзя допустить закрепления захвата украинских территорий оккупантами РФ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Tagesschau, идея о переговорах по прекращению огня в развязанной Россией войне с Украиной для кого-то может быть предметом интереса, однако нужно не забывать, что в сложившихся обстоятельствах диалог может привести к закреплению оккупации РФ украинских территорий.

По его словам, в такой ситуации настоящего мира достичь не удастся.

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"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром", - объяснил Блинкен.

Также госсекретарь США добавил, что Россия может воспользоваться ситуацией, восстановить свои силы и пойти в новое наступление на Украину.

"Россия должна дойти до того, чтобы быть готовой к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и прочный мир", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Переговоры Украины и России

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев ранее заявил, что вместо призывов к переговорам Киева и Москвы нужно сосредоточиться на усилиях по выводу российских оккупационных войск с украинских территорий.

Именно такого шага нужно требовать от директора РФ Владимира Путина.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что решение о переговорах с Россией должна принимать исключительно Украины. Президент Владимир Зеленский сам решит, когда начать диалог с агрессором Москвой и определит предмет разговора.

Глава МИД России Сергей Лавров разразился, дескать, "условием" по переговорам Киева и Москвы. По его словам, диалог может состояться в случае, мол, "учета законных интересов РФ" и страхов Москвы перед НАТО.

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Война России против Украины: