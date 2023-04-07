Прихвостень Путина нагло заявил, что РФ хотела бы переговоров, но для них якобы "в первую очередь стоит учитывать позицию России".

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Лавров раскатал губу и захотел переговоров с Украиной с циничным условием/ Минобороны РФ, сайт Кремля

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, якобы РФ не против переговоров с Украиной. Однако он озвучил циничное условие для их проведения – якобы "прежде всего нужно учитывать позицию России".

Заявления от других стран о том, чтобы Россия села за стол переговоров, прихвостень Путина назвал "довольно неопрятным приемом". Об этом он заявил во время брифинга.

Лавров начал молоть чепуху о том, что РФ якобы хочет учета "российских интересов", которые он почему-то называет "законными".

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"И президент (российский диктатор Владимир Путин – ред.), и другие представители РФ не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских "законных" интересов, российских "законных" беспокойств, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая наши отношения с НАТО", – сказал прихвостень Путина.

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина будет готова к переговорам относительно будущего временно оккупированного Крыма с Россией, если ВСУ проведут успешное контрнаступление и дойдут до админлинии полуострова с Херсонской областью.

Президент Китая Си Цзиньпинь 6 апреля встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Лидер Китая заявил, что нужно возобновить мирные переговоры для урегулирования "украинского кризиса". Он также уточнил, что переговоры нужно начать "как можно скорее".

В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, а инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

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