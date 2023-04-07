"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ

Есть 2 возможных сценария дальнейшего развивития событий. Более удачный вариант для Украины предполагает успех на поле боя, в результате чего Путина устранят.

https://glavred.info/world/voydut-v-bunker-putina-i-nazovut-preemnika-piontkovskiy-skazal-kak-izmenitsya-vlast-v-rf-10461958.html Ссылка скопирована

Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ/ сайт Кремля, скрин

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин сам не готовит своего преемника. Он планирует держаться за власть в РФ до последнего.

Однако преемника для Путина готовят различные многочисленные группы в России. И вопрос, когда российского диктатора устранят, будет решаться на поле боя. Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

"Сам Путин не готовит никакого преемника. Все эти мифы о преемнике мы слышали от 2016 года. Человек, разыскиваемый Международным уголовным судом как преступник, будет держаться за власть до последней секунды. Преемника будут готовить многочисленные группы. Всё решится на поле боя", – считает публицист.

видео дня

Два сценария развития войны

Он отмечает, что ситуация в войне может дальше развиваться по одному из двух сценариев. Первый предусматривает, что во время контрнаступления украинские войска освободят от оккупантов Мелитополь и выйдут на побережье, после чего российская группировка в Крыму превратится в огромный котел. После этого российские захватчики будут вынуждены бежать из Крыма.

"Тогда и появятся люди, которые войдут в бункер Путина и назовут преемника. Это первый сценарий", – прогнозирует Пионтковский.

Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал множество статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью разнообразным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и предоставляет предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ проживает в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Второй сценарий возможен в том случае, если украинским военным не удастся добиться таких больших успехов на поле боя во время контрнаступления. В таком случае сохранится та патовая ситуация, которая есть сейчас.

"Тоже будет столкновение сторон на какой-то линии, может, больше в пользу Украины. Сейчас Путин не мечтает взять Киев, он мечтает о том, чтобы продать народу эту замороженную ситуацию как якобы почетную ничью и сохранить место у власти. Разговоры относительно 2024 года именно поэтому активизировались", – сказал Пионтковский.

Когда в РФ могут устранить Путина

Ранее журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий выразил мнение, что для того, чтобы в стране-агрессоре России сменилась власть, российский диктатор Путин должен либо умереть, либо навсегда исчезнуть.

Также Ганницкий отмечает, что у российского диктатора Владимира Путина нет преемника, а сам он не может уйти с должности. Вариант с преемником был бы для Путина идеальным, но он не может никому доверять, поэтому российский диктатор не отдаст власть, пока способен функционировать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что директор страны-агрессора России Владимир Путин сидит в бункере и никого к себе не пускает, пока те, кто к нему направляется, не пройдут 10-дневный карантин. Путина окутал страх, он всех боится и не вылезает из бункера.

Читайте также: