УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ

Алёна Воронина
7 апреля 2023, 13:24 обновлено 7 апреля, 13:26
157
Есть 2 возможных сценария дальнейшего развивития событий. Более удачный вариант для Украины предполагает успех на поле боя, в результате чего Путина устранят.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ/ сайт Кремля, скрин

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин сам не готовит своего преемника. Он планирует держаться за власть в РФ до последнего.

Однако преемника для Путина готовят различные многочисленные группы в России. И вопрос, когда российского диктатора устранят, будет решаться на поле боя. Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

"Сам Путин не готовит никакого преемника. Все эти мифы о преемнике мы слышали от 2016 года. Человек, разыскиваемый Международным уголовным судом как преступник, будет держаться за власть до последней секунды. Преемника будут готовить многочисленные группы. Всё решится на поле боя", – считает публицист.

видео дня

Два сценария развития войны

Он отмечает, что ситуация в войне может дальше развиваться по одному из двух сценариев. Первый предусматривает, что во время контрнаступления украинские войска освободят от оккупантов Мелитополь и выйдут на побережье, после чего российская группировка в Крыму превратится в огромный котел. После этого российские захватчики будут вынуждены бежать из Крыма.

"Тогда и появятся люди, которые войдут в бункер Путина и назовут преемника. Это первый сценарий", – прогнозирует Пионтковский.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал множество статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью разнообразным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и предоставляет предположения, делится наблюдениями.

Из-за преследования в РФ проживает в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Второй сценарий возможен в том случае, если украинским военным не удастся добиться таких больших успехов на поле боя во время контрнаступления. В таком случае сохранится та патовая ситуация, которая есть сейчас.

"Тоже будет столкновение сторон на какой-то линии, может, больше в пользу Украины. Сейчас Путин не мечтает взять Киев, он мечтает о том, чтобы продать народу эту замороженную ситуацию как якобы почетную ничью и сохранить место у власти. Разговоры относительно 2024 года именно поэтому активизировались", – сказал Пионтковский.

Когда в РФ могут устранить Путина

Ранее журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий выразил мнение, что для того, чтобы в стране-агрессоре России сменилась власть, российский диктатор Путин должен либо умереть, либо навсегда исчезнуть.

Также Ганницкий отмечает, что у российского диктатора Владимира Путина нет преемника, а сам он не может уйти с должности. Вариант с преемником был бы для Путина идеальным, но он не может никому доверять, поэтому российский диктатор не отдаст власть, пока способен функционировать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что директор страны-агрессора России Владимир Путин сидит в бункере и никого к себе не пускает, пока те, кто к нему направляется, не пройдут 10-дневный карантин. Путина окутал страх, он всех боится и не вылезает из бункера.

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Андрей Пионтковский
Реклама

Главное за день

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

13:50 Украина
"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФ

13:24 Мир
ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

12:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:50

Россияне могли портить истребители МиГ-29 перед их передачей ВСУ - министр обороны Словакии

13:50

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

13:44

"Тина убита горем": Венсан Кассель разводится со своей молодой женой

13:24

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФВидео

13:10

Политолог пояснил, поможет ли Трампу ситуация с судом выиграть выборы президента США

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:47

ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

12:34

Как сделать хорошую четверговую соль: 3 главных правила, чтобы не болетьВидео

12:18

Сиротами остались 8 детей: на фронте погиб защитник Украины из Закарпатья

12:10

Власти хотят поднять тариф на свет для украинцев: сколько будет стоить киловатт - СМИВидео

Реклама
12:10

Или в Африку, или на плаху: астролог Влад Росс предсказал, что ждет Пригожина и ЧВК "Вагнер"Видео

12:01

"Я 35 лет преподавала на русском": в Ирпене скандал – педагог отказалась вести пары на украинскомВидео

11:50

"Поддерживаем цифровизацию строительства, предусмотренную проектом №5655" - USAID

11:35

Макрон в Пекине пытается убедить Си Цзиньпина не идти ва-банк с Путиным - AxiosВидео

11:16

"Русским надо встать на колени и извиниться": Вайкуле жестко прошлась по РФ и ПутинуВидео

11:05

Гороскоп на завтра 8 апреля 2023: Скорпионам – препятствие, Рыбам - трудностиВидео

11:00

Казино "Космолот": как украинцы помогают богатеть россиянину из санкционного списка СНБО

10:55

"Это вызывает тревогу": политолог указал на риски для Украины, если Трамп возглавит СШАВидео

10:50

Президент Бразилии опозорился заявлением о войне: предложил отдать Крым РФВидео

10:42

Торгуют онлайн: на Ровенщине не прячась производят сигареты-подделки

10:29

Решение о возвращении Крыма должна принимать Украина - Блинкен

Реклама
10:07

Денежный магнит: какие цифры на купюрах привлекают достаток и процветание

10:07

Пенсионный возраст для некоторых украинцев поднимут на 5 лет: кому не повезетВидео

10:04

Мощные взрывы в Мелитополе уничтожили технику оккупантов, которую те свозили 4 дня – ФедоровВидео

09:50

Суд превращает в шоу: Трамп начинает громкую предвыборную кампанию — эксперт

09:35

Что важно понимать при попытках анализа действий РФ?мнение

09:08

"Скоро Пасха, покупайте мяско и колбаску": 5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видеоВидео

09:00

Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборовЭксклюзив

08:51

РФ создает отряды "Шторм Z"для боев в городах – ISW

08:46

За неделю ВСУ уничтожили под Авдеевкой 4 тысячи оккупантов РФ – ISW

08:15

Гороскоп на сегодня 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

08:05

В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович

08:04

"Запад раскусил блеф Путина": РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий" – BildВидео

08:03

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

07:30

Решение о переговорах с РФ должна принимать только Украина - Белый дом

06:45

В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ – The New York Times

06:27

Меньше всего хочется, чтобы Украина сама себя победиламнение

05:30

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

04:00

Журналист рассказал, может ли российская пропаганда в один момент стать бессильнойВидео

03:25

Лучше, чем в бразильский сериалах: известная актриса стала мамой дочери своего погибшего сына

03:20

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

Реклама
02:52

Как часто нужно менять зубную щетку: что говорят стоматологи

02:20

"Это был бы желаемый для Украины вариант": журналист оценил шансы гражданской войны в РФВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, могут ли скандалы вокруг УПЦ МП повлиять на помощь Запада УкраинеВидео

00:51

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

00:21

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

06 апреля, четверг
23:45

Дочь не дождалась папу-защитника: на войне погиб талантливый музыкант и дирижер

23:06

Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в ПольшуВидео

22:30

Китай может занять проукраинскую позицию: Мусиенко назвал важное условиеВидео

22:01

Украина должна стать 33-м членом НАТО - РезниковВидео

21:43

Бывшая невестка Елизаветы II врезала правду про Чарльза III и КамиллуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять