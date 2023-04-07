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"Это вызывает тревогу": политолог указал на риски для Украины, если Трамп возглавит США

7 апреля 2023, 10:55
Заявления Трампа об "окончании войны в Украине за 24 часа" настораживают. Но он популист, поэтому его точка зрения может резко стать противоположной.
Максим Ялы, Дональд Трамп
Политолог указал на риски для Украины, если Трамп возглавит США/ Facebook Максим Яли, УНИАН

Возможность Дональда Трампа снова стать президентом США представляет определенные риски для Украины. В частности, настораживают его заявления, что он якобы может завершить войну всего за сутки.

Такой сценарий завершения боевых действий явно предполагает, что условия мира не будут выгодны для Украины. Такое мнение высказал политолог-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли в интервью Главреду.

"Конечно, заявления Трампа не могут не вызывать тревоги в отношении Украины, особенно в отношении всех тех решений за 24 часа. Все прекрасно понимают, что это будет означать то, что условия мира не будут полностью удовлетворять украинскую сторону. Подчеркну – если на тот момент мы полностью не деоккупируем наши территории и война будет продолжаться", – отмечает Яли.

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Однако, по его словам, точка зрения Трампа может резко измениться, ведь он популист и подстраивается каждый раз под новую ситуацию. Политолог напомнил ситуации в 2016 году, когда Трамп якобы собирался признать Крым российским.

"Но нужно вспомнить 2016 год, когда также звучали тревожные для нас заявления от Трампа по Крыму, когда он якобы намеревался признать Крым российским. Но потом оказалось, что мы получили летальное оружие, было снято эмбарго Обамы. Трамп – популист и он может менять свою точку зрения на диаметрально противоположную, что было не раз. В том числе, и по Украине. Все будет зависеть от ситуации, которая сложится на тот момент", – подчеркнул политолог.

Дело Трампа

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов за молчание экс-порнозвезды Сторми Дэниелс.

Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниелс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании. По версии следствия, Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" относительно ее предполагаемой связи с политиком.

Всего Трампа обвиняют в 34 уголовных преступлениях за фальсификацию деловой документации в соответствии со статьей 175 Уголовного закона Нью-Йорка.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда 4 апреля после того, как ему было зачитано обвинение. Трамп был отпущен из суда под личное обязательство.

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