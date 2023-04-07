УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборов

Анастасия Заремба

журналист

7 апреля 2023, 09:00
Трамп как опытный шоумен использует ситуацию по максимуму в качестве успешного, громкого, сенсационного начала своей президентской кампании.
Максим Яли, Трамп, Байден
Трамп использует свой арест для начала президентской кампании - Максим Яли / Главред

Одиозный Дональд Трамп стал первым президентом США за всю историю, к которому были предъявлены уголовные обвинения. Так, накануне суд Нью-Йорка обвинил его в мошенничестве из-за выплаты в 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году, сделка с которой была оформлена как плата адвокату за юридические услуги. Сам Трамп называет обвинения в свой адрес политическими и сетует на демократов, которые якобы "заказали" дело против него.

В интервью Главреду политолог-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли рассказал, как Трамп может использовать свое обвинение, пострадают ли от этого демократы и чего ждать Украине в случае повторного избрания Трампа президентом.

Трампа на заседании суда задерживали для взятия отпечатков, но позже отпустили. Следующее судебное заседание по его делу состоится через 8 месяцев. Как экс-президент США будет использовать этот инцидент в дальнейшем?

видео дня

О желании баллотироваться на пост президента США Трамп уже заявлял ранее. Фактически, как опытный шоумен он использует это по максимуму в качестве успешного, громкого, сенсационного начала своей президентской кампании. Он уже все решил и начал кампанию, сделав ряд острых заявлений в своем стиле – сравнил США на нынешнем этапе с Советским Союзом, обвинил прокуроров в связях с Байденом, и что это преследование имеет сугубо политический характер. Соответственно, таким образом он пытается (и не без успеха) консолидировать своих сторонников, а также привлечь на свою сторону так называемых неопределившихся, причем даже среди республиканцев, потому что праймериз еще не начались. Но 8 декабря, когда должно состояться следующее заседание, уже все кандидаты будут известны и президентская кампания будет идти полным ходом. Все как по расписанию.

А почему, по-вашему, Трампа не стали задерживать – демократы опасаются последствий?

Нужно понимать, что Соединенные Штаты – это не Украина и не Россия. Если дело и имеет политический подтекст, то потому, что обвинения были выдвинуты против бывшего президента США впервые в истории. Причем выдвинуты эти обвинения в городе, где власть и симпатии американцев длительное время склоняются в сторону демократов. Но США как раз отличаются верховенством права как краеугольным камнем существования американского государства. Поэтому все процедуры будут соблюдены.

Трампа не могли арестовать, задержать и посадить в тюрьму, потому что для этого нет оснований. Это был первый шаг – человека доставили в суд, выдвинули ему обвинения. Прокуроры сочли, что Трамп не будет уклоняться от правосудия и следствия, потому и не применили к нему меру пресечения в виде ареста с содержанием под стражей. Понятно, что учитывая тонкость, а также напряженность в американском обществе никто не собирается ничего обострять, чтобы не усугубить ситуацию до протестов. Все прекрасно помнят 6 января 2021 года и так называемую попытку мятежа в Штатах (к слову, по этому поводу Трампу тоже частично выдвигают обвинения). Поэтому для того, чтобы избежать раскола в обществе, протестов и возможных жертв, все должно быть идеально с юридической точки зрения. Чтобы даже у самых ярых сторонников Трампа не было сомнений в судебном вердикте.

Поэтому и само обвинение, прокуратура, прекрасно понимает, что на кону стоит и ее честь. Особенно в контексте обвинений в ее адрес со стороны Трампа, которые будут только нарастать. Соответственно, они не будут никуда спешить – у них нет права на ошибку, потому все будет происходить очень тщательно, и только когда сторона обвинения будет уверена в результате, тогда и будут предприняты соответствующие судебные действия. Именно с этим связано проведение следующего заседания 8 декабря.

Обвинения, выдвинутые прокуратурой, заслуживают привлечения Трампа к судебному процессу. Но есть презумпция невиновности, которой славятся США, и она должна выполняться. А учитывая тот факт, что статьи, предъявленные Трампу, с точки зрения американского законодательства, хоть и тянут на тяжкие преступления, это статьи, которые не предусматривают длительных сроков. Поэтому Трамп и был отпущен на свободу, а его задержание – обычная процедура во время выдвижения обвинений.

Какие последствия этой ситуации с Трампом для демократов – как это отразится на их позициях?

По ним это пока никак не бьет по одной простой причине – по состоянию на начало 2021 года американское общество было крайне поляризовано из-за столкновений и попытки захвата Капитолия сторонниками Трампа. Но, как это обычно бывает в любой политике, есть так называемый электоральный костяк, который слепо верит своему лидеру. Наиболее ярые сторонники демократов крайне приветствуют это решение и радуются ему. А у сторонников Трампа все, естественно, с точностью до наоборот. А вот люди, которые будут принимать решения в итоге и от воли которых зависят итоги выборов – это "неопределившиеся", которые нейтрально относятся к обеим партиям. Для них важнее чистота процесса, чтобы все было по закону, потому что на этом основана Америка. И они никаких скорых выводов делать не будут. Если Трампа осудят и посадят, то, конечно, это увеличит шансы на переизбрание Байдена (будет ли он переизбираться – на данный момент неизвестно) и тогда демократы будут это использовать, дискредитируя Республиканскую партию в целом. И наоборот, если Трамп выйдет сухим из воды, это поможет ему победить и в праймериз, и в президентских выборах в США.

Чего ждать Украине в случае победы Трампа на выборах - какие риски это для нас создает?

Конечно, заявления Трампа не могут не вызывать тревоги относительно Украины, особенно относительно всех тех решений за 24 часа. Все прекрасно понимают, что это будет означать то, что условия мира не будут полностью удовлетворять украинскую сторону. Подчеркну – если на тот момент мы полностью не деоккупируем наши территории и война будет продолжаться. Но нужно вспомнить 2016 год, когда также звучали тревожные для нас заявления от Трампа по Крыму, когда он якобы намеревался признать Крым российским. Но потом оказалось, что мы получили летальное оружие, было снято эмбарго Обамы. Трамп – популист и он может менять свою точку зрения на диаметрально противоположную, что было не раз. В том числе, и по Украине. Все будет зависеть от ситуации, которая сложится на тот момент.

Максим Яли
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:08

"Скоро Пасха, покупайте мяско и колбаску": 5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видео

09:00

Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборовЭксклюзив

08:51

РФ создает отряды "Шторм Z"для боев в городах – ISW

08:46

За неделю ВСУ уничтожили под Авдеевкой 4 тысячи оккупантов РФ – ISW

08:15

Гороскоп на сегодня 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:05

В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович

08:04

"Запад раскусил блеф Путина": РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий" – BildВидео

08:03

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

07:30

Решение о переговорах с РФ должна принимать только Украина - Белый дом

Реклама
06:45

В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ – The New York Times

06:27

Меньше всего хочется, чтобы Украина сама себя победиламнение

05:30

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

04:00

Журналист рассказал, может ли российская пропаганда в один момент стать бессильнойВидео

03:25

Лучше, чем в бразильский сериалах: известная актриса стала мамой дочери своего погибшего сына

03:20

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

02:52

Как часто нужно менять зубную щетку: что говорят стоматологи

02:20

"Это был бы желаемый для Украины вариант": журналист оценил шансы гражданской войны в РФВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, могут ли скандалы вокруг УПЦ МП повлиять на помощь Запада УкраинеВидео

00:51

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

00:21

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

Реклама
06 апреля, четверг
23:45

Дочь не дождалась папу-защитника: на войне погиб талантливый музыкант и дирижер

23:06

Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в ПольшуВидео

22:30

Китай может занять проукраинскую позицию: Мусиенко назвал важное условиеВидео

22:01

Украина должна стать 33-м членом НАТО - РезниковВидео

21:43

Бывшая невестка Елизаветы II врезала правду про Чарльза III и КамиллуВидео

21:32

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

21:03

У Зеленского раскрыли план, как должна закончиться войнаВидео

20:53

Реформа градостроительства усиливает органы местного самоуправления - вице-премьер Кубраков

20:52

Иван Яковина. В России грустно ждут атаку ВСУВидеоблоги

20:10

Кто на России нынче Геббельсмнение

20:09

Гороскоп Таро на неделю 10-16 апреля: Близнецам - боль, Львам - предложенияВидео

19:58

"Есть четыре важные составляющие": Подоляк сообщил о неизбежном контрнаступлении ВСУВидео

19:34

Андрей Бедняков трогательно обратился к матери в годовщину ее смерти: "Скоро приеду..."

19:29

"Развращал родных дочерей": в Днепре задержан священник УПЦ МПВидео

19:20

Почему не звонит Си Цзиньпинмнение

18:59

Характер по форме ногтей: маникюр расскажет про скрытые качества человека

18:50

"Путин хочет ликвидировать Зеленского": Данилов раскрыл настоящие планы КремляВидео

18:25

Жена постоянно травила своего мужа, чтобы тот страдал: мужчина интересным способом уличил её в этом

17:58

"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в РоссииВидео

17:55

"Уровень угрозы очень высокий": Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФВидео

Реклама
17:29

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

17:13

Ударит мороз и устроит каток: украинцев предупредили об опасных метеоявленияхВидео

17:10

Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к ПасхеВидео

17:08

Минздрав при поддержке Favbet готовит рекомендации по предотвращению игровой зависимости реклама

17:07

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

16:56

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружииВидео

16:42

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

16:35

Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

16:33

Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

16:05

Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуютсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять