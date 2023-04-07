Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборов

Трамп как опытный шоумен использует ситуацию по максимуму в качестве успешного, громкого, сенсационного начала своей президентской кампании.

Трамп использует свой арест для начала президентской кампании - Максим Яли / Главред

Одиозный Дональд Трамп стал первым президентом США за всю историю, к которому были предъявлены уголовные обвинения. Так, накануне суд Нью-Йорка обвинил его в мошенничестве из-за выплаты в 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году, сделка с которой была оформлена как плата адвокату за юридические услуги. Сам Трамп называет обвинения в свой адрес политическими и сетует на демократов, которые якобы "заказали" дело против него.

В интервью Главреду политолог-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли рассказал, как Трамп может использовать свое обвинение, пострадают ли от этого демократы и чего ждать Украине в случае повторного избрания Трампа президентом.

Трампа на заседании суда задерживали для взятия отпечатков, но позже отпустили. Следующее судебное заседание по его делу состоится через 8 месяцев. Как экс-президент США будет использовать этот инцидент в дальнейшем?

видео дня

О желании баллотироваться на пост президента США Трамп уже заявлял ранее. Фактически, как опытный шоумен он использует это по максимуму в качестве успешного, громкого, сенсационного начала своей президентской кампании. Он уже все решил и начал кампанию, сделав ряд острых заявлений в своем стиле – сравнил США на нынешнем этапе с Советским Союзом, обвинил прокуроров в связях с Байденом, и что это преследование имеет сугубо политический характер. Соответственно, таким образом он пытается (и не без успеха) консолидировать своих сторонников, а также привлечь на свою сторону так называемых неопределившихся, причем даже среди республиканцев, потому что праймериз еще не начались. Но 8 декабря, когда должно состояться следующее заседание, уже все кандидаты будут известны и президентская кампания будет идти полным ходом. Все как по расписанию.

А почему, по-вашему, Трампа не стали задерживать – демократы опасаются последствий?

Нужно понимать, что Соединенные Штаты – это не Украина и не Россия. Если дело и имеет политический подтекст, то потому, что обвинения были выдвинуты против бывшего президента США впервые в истории. Причем выдвинуты эти обвинения в городе, где власть и симпатии американцев длительное время склоняются в сторону демократов. Но США как раз отличаются верховенством права как краеугольным камнем существования американского государства. Поэтому все процедуры будут соблюдены.

Трампа не могли арестовать, задержать и посадить в тюрьму, потому что для этого нет оснований. Это был первый шаг – человека доставили в суд, выдвинули ему обвинения. Прокуроры сочли, что Трамп не будет уклоняться от правосудия и следствия, потому и не применили к нему меру пресечения в виде ареста с содержанием под стражей. Понятно, что учитывая тонкость, а также напряженность в американском обществе никто не собирается ничего обострять, чтобы не усугубить ситуацию до протестов. Все прекрасно помнят 6 января 2021 года и так называемую попытку мятежа в Штатах (к слову, по этому поводу Трампу тоже частично выдвигают обвинения). Поэтому для того, чтобы избежать раскола в обществе, протестов и возможных жертв, все должно быть идеально с юридической точки зрения. Чтобы даже у самых ярых сторонников Трампа не было сомнений в судебном вердикте.

Поэтому и само обвинение, прокуратура, прекрасно понимает, что на кону стоит и ее честь. Особенно в контексте обвинений в ее адрес со стороны Трампа, которые будут только нарастать. Соответственно, они не будут никуда спешить – у них нет права на ошибку, потому все будет происходить очень тщательно, и только когда сторона обвинения будет уверена в результате, тогда и будут предприняты соответствующие судебные действия. Именно с этим связано проведение следующего заседания 8 декабря.

Обвинения, выдвинутые прокуратурой, заслуживают привлечения Трампа к судебному процессу. Но есть презумпция невиновности, которой славятся США, и она должна выполняться. А учитывая тот факт, что статьи, предъявленные Трампу, с точки зрения американского законодательства, хоть и тянут на тяжкие преступления, это статьи, которые не предусматривают длительных сроков. Поэтому Трамп и был отпущен на свободу, а его задержание – обычная процедура во время выдвижения обвинений.

Какие последствия этой ситуации с Трампом для демократов – как это отразится на их позициях?

По ним это пока никак не бьет по одной простой причине – по состоянию на начало 2021 года американское общество было крайне поляризовано из-за столкновений и попытки захвата Капитолия сторонниками Трампа. Но, как это обычно бывает в любой политике, есть так называемый электоральный костяк, который слепо верит своему лидеру. Наиболее ярые сторонники демократов крайне приветствуют это решение и радуются ему. А у сторонников Трампа все, естественно, с точностью до наоборот. А вот люди, которые будут принимать решения в итоге и от воли которых зависят итоги выборов – это "неопределившиеся", которые нейтрально относятся к обеим партиям. Для них важнее чистота процесса, чтобы все было по закону, потому что на этом основана Америка. И они никаких скорых выводов делать не будут. Если Трампа осудят и посадят, то, конечно, это увеличит шансы на переизбрание Байдена (будет ли он переизбираться – на данный момент неизвестно) и тогда демократы будут это использовать, дискредитируя Республиканскую партию в целом. И наоборот, если Трамп выйдет сухим из воды, это поможет ему победить и в праймериз, и в президентских выборах в США.

Чего ждать Украине в случае победы Трампа на выборах - какие риски это для нас создает?

Конечно, заявления Трампа не могут не вызывать тревоги относительно Украины, особенно относительно всех тех решений за 24 часа. Все прекрасно понимают, что это будет означать то, что условия мира не будут полностью удовлетворять украинскую сторону. Подчеркну – если на тот момент мы полностью не деоккупируем наши территории и война будет продолжаться. Но нужно вспомнить 2016 год, когда также звучали тревожные для нас заявления от Трампа по Крыму, когда он якобы намеревался признать Крым российским. Но потом оказалось, что мы получили летальное оружие, было снято эмбарго Обамы. Трамп – популист и он может менять свою точку зрения на диаметрально противоположную, что было не раз. В том числе, и по Украине. Все будет зависеть от ситуации, которая сложится на тот момент.