Решение о возвращения Крыма должна принимать Украина - Блинкен

США и другие страны обязались поддерживать Украину и защищать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. Это включает и контрнаступление ВСУ.

Энтони Блинкен заверил, что Украина будет получать поддержку и дальше / Фото УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должна принимать Украина.

"Украина является демократией. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт воли украинцев", - цитирует Блинкена Tagesschau.

Он отметил, что США вместе со многими другими странами пообещали поддерживать Украину и защищать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость.

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"Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", - добавил Блинкен.

Как сообщал Главред, ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, а инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

Освобождение Крыма

Украина сможет освободить оккупированный россиянами Крым довольно скоро, это может произойти примерно за 5-7 месяцев. Как заявил 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, у российской оккупационной армии нет ресурсов и сил, чтобы удержать захваченный полуостров.

Тем временем страна-агрессор Россия начала готовить аннексированный Крым к контрнаступлению ВСУ. Всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений. Однако Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле", пишет издание The Washington Post.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крым до конца августа. По его словам, для реализации сценарии силам обороны Украины понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, у армии Украины будет два сценария освобождения Крымского полуострова. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия с последующим окружением захватчиков. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый сценарий более предпочтителен, поскольку во втором случае война в Крыму может пойти по сценарию Донбасса.

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