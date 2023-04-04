Крым стал "одной из самых укрепленных" территорий: как ВСУ будут освобождать полуостров - WP

ВСУ могут сделать ситуацию в Крыму невыносимой для оккупантов. В результате стране-агрессору РФ придется пойти на переговоры о его статусе.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Страна-агрессор Россия начала готовить аннексированный Крым к контрнаступлению ВСУ. Всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений. Однако Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле". Об этом пишет издание The Washington Post .

Журналисты, со ссылкой на спутниковые фотографии компании Maxar, отмечают, что в аннексированном Крыму соорудили укрепления в районах населенных пунктов Медведевка, Витино и в других частях полуострова.

Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые рвы и артиллерийские орудия. На снимке со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда "зубов дракона" – бетонных противотанковых заграждений в форме пирамид.

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Также страна-оккупант Россия значительно укрепила позиции на границе Крыма с материковой частью Украины.

На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, видно пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов. На одном из снимков, сделанных возле Витино, также видно несколько артиллерийских установок, установленных в окопах. Отмечается, что аналитикам трудно объяснить эти действия РФ с точки зрения военной логики.

Оборонительные сооружения в большинстве случаев появились возле естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления ВСУ.

"Крым можно теперь считать "одной из самых укрепленных" территорий в зоне войны", - пишет WP.

В то же время Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле". Скорее всего ВСУ прибегнкт к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над оккупированным полуостровом.

"Со временем это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе", – считает директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкла Кофмана.

Освобождение Крыма

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться возвращением Крыма под контроль Киева. Крымский полуостров – "кощеева смерть" Путина. После его потери влияние Путина полностью "обнулится" даже на территории РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что российские оккупационные войска начали изрядно паниковать из-за предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении Крыма. В связи с этим, захватчики роют траншеи, обустраивают хранилища, а также эвакуируют свои семьи с временно оккупированного полуострова.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крым до конца августа. По его словам, для реализации сценарии силам обороны Украины понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, у армии Украины будет два сценария освобождения Крымского полуострова. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия с последующим окружением захватчиков. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый сценарий более предпочтителен, поскольку во втором случае война в Крыму может пойти по сценарию Донбасса.

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