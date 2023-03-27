УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Крым – "кощеева смерть" для Путина, война не закончится без возвращения полуострова – Подоляк

27 марта 2023, 16:08
Потеря оккупированного Крыма приведет главу страны-агрессора РФ Путина к колоссальному не только внешнему, но и внутреннему поражению, считает Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Крым обязан вернуться в Украину - Подоляк / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться возвращением Крыма под контроль Киева. Крымский полуостров – "кощеева смерть" Путина. После его потери влияние Путина полностью "обнулится" даже на территории РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что Украина вправе проводить любые военные операции на своей территории. В ситуации, когда в результате полномасштабного нападения России уже идет большая война, Крым должен вернуться под политический контроль Киева. Полуостров принадлежит украинскому государству.

"Любые военные операции Украины там абсолютно легитимны в рамках Международного уголовного права. Уже очевидно, раз продолжается война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину", - отметил Подоляк.

видео дня

Чиновник также акцентировал внимание на том, что потеря оккупированного Крыма "обнулит" Путина и созданную им так называемую "идеологию" в России.

"Война не закончится без Крыма. Он есть, по сути, "кощеевой смертью" для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого "путинизма" и окончательно десакрализует Путина на внутреннем рынке", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Возвращение Крыма в состав Украины

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что армия Украины освободит захваченный агрессором Россией Крым.

По данным разведчиков, на полуострове существенно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в ходе полномасштабной войны изменили своей мнение даже те лица, которые ранее поддерживали режим Путина.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крым до конца августа. По его словам, для реализации сценарии силам обороны Украины понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, у армии Украины будет два сценария освобождения Крымского полуострова. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия с последующим окружением захватчиков. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый сценарий более предпочтителен, поскольку во втором случае война в Крыму может пойти по сценарию Донбасса.

Смотрите видео Главред - Сотник сделал прогноз о крушении режима Путина после освобождения Крыма

Война России против Украины:

Владимир Путин Михаил Подоляк новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:32

У ведущей 1+1 Аллы Мазур случилось горе

16:18

В Словении схватили двух "спящих" русских шпионов под видом супружеской пары - The GuardianВидео

16:16

Оккупантов заманивают "эротическим голосом": Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ

16:09

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

16:08

Крым – "кощеева смерть" для Путина, война не закончится без возвращения полуострова – ПодолякВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:21

Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звездВидео

15:18

У Путина разразились угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси вопреки предупреждениям ЗападаВидео

15:12

"Я, конечно, всех ненавижу": Дантес впервые высказался про любовную песню Дорофеевой и КацуринаВидео

15:11

Пригожина могут "слить" ВСУ российские военные: журналист раскрыл сценарий

Реклама
14:52

Китай резко ответил Путину на угрозы разместить ядерное оружие в БеларусиВидео

14:40

Супермодель Ратаковски закрутила роман с британской поп-звездой - СМИВидео

14:36

О чем нельзя рассказывать никому и никогда: вещи, которые нужно держать в секрете

14:28

"3 города в опасности": астрологи дали тревожный прогноз на апрель для Украины - гороскопВидео

14:08

Изнасилование на Закарпатье: скандальная судья "сбежала" на больничный, девочке ищут новую школу

13:53

Пропавшая Алина Гросу вышла на связь и объяснила свое исчезновение

13:46

Есть погибшие и десятки раненых, разрушены 5 многоэтажек: РФ атаковала Славянск ракетами С-300ФотоВидео

13:42

Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: "Курица с отрезанной головой"Видео

13:24

Требуют признать иноагентом: еще два города отменяют концерты Лорак в РоссииВидео

13:20

Им покоряется успех: топ-6 женских имен, чьи владелицы стремятся преуспетьВидео

12:57

Оккупанты в панике: партизаны взорвали авто с топ-полицаем захваченного РФ МариуполяВидео

Реклама
12:37

Мощная "бавовна" в оккупированном Донецке: над городом - черный дым

12:29

РФ "повышает ставки": Путин преследует две цели заявлениями о размещении "ядерки" в Беларуси – CNNВидео

11:59

"Закомплексованный лилипут и пустышка": продюсер-путинист Пригожин раскритиковал президента РФ - СМИВидео

11:58

Угроза открытия второго фронта: в Раде заговорили об усилении мобилизации

11:58

Почему кошка хочет залезть в шкаф и как отучить ее это делать

11:30

Нужно 411 млрд долл.: в мире растет поддержка идеи, что РФ должна платить за восстановление Украины – NYTВидео

10:59

"Не суйтесь, ибо облучим": белорусский пропагандист разразился ядерными угрозами в адрес Запада

10:58

Кремлевский маньяк хочет "нагадить" Украине: журналист назвал цель "пещерной людоедни" РФ

10:46

Умный дом с ТВ QLED новости компании

10:42

Путин по-прежнему уверен, что сможет одолеть Украину - аналитики ISWВидео

10:03

Скачок тарифов на 80 грн: в lifecell объяснили, почему резко выросла цена услуг

09:50

Добавили только 100 грн: законно ли некоторым украинцам в марте по-минимуму подняли пенсииВидео

09:36

Взрывы у казарм оккупантов: в Мариуполе и Мелитополе мощная "бавовна"

09:36

В Закарпатье подросткам дали условный срок за групповое изнасилование 14-летней девочки: украинцы возмущены

09:21

Поднимает груз 1500 кг и летит 900 км/ч: Эрдоган показал турецкий беспилотник с украинским двигателемВидео

09:20

В какую воду нужно бросать яйца при варке: ответ на самый спорный вопросВидео

09:02

Бывший боец "Беркута" издевался и бил детей, вывезенных россиянами в Крым - СМИВидео

08:44

"Путины приходят и уходят, а россияне-имперцы остаются": Запад не против распада РФ – СотникВидео

08:02

Боролся за свободный Донбасс: в боях под Бахмутом погиб журналист Александр Цахнив

07:45

Контрнаступление ВСУ активно готовится: эксперт назвал приоритетное направлениеВидео

Реклама
07:44

Можно ли выбрасывать часы и как это правильно сделать: что говорят приметы

07:25

Украинские военные закончили обучение на Challenger 2 в Британии: танки используют в контрнаступленииВидео

06:46

Успешные контрнаступления ВСУ могут склонить Путина к переговорам и прекращению войны - ISW

06:07

Что такое обедненный уран: объяснение для Медвеева на примере самогонамнение

04:20

Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

03:20

Шашлык уплетут за секунду: секретный рецепт сочного и ароматного мяса, и соус никакой не нуженВидео

03:05

Сотник рассказал, удастся ли россиянам избежать войны на своей территорииВидео

02:35

Анна Кошмал в манящих позах и купальнике оголила свою чувственную красоту

02:05

Эксперт назвал цель "трескотни" РФ насчет "грязной бомбы" с урановым сердечником для ВСУ

01:35

"У него родовая травма на всю жизнь": журналист назвал фундаментальную проблему ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять