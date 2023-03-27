Крым – "кощеева смерть" для Путина, война не закончится без возвращения полуострова – Подоляк

Потеря оккупированного Крыма приведет главу страны-агрессора РФ Путина к колоссальному не только внешнему, но и внутреннему поражению, считает Михаил Подоляк.

Крым обязан вернуться в Украину - Подоляк / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться возвращением Крыма под контроль Киева. Крымский полуостров – "кощеева смерть" Путина. После его потери влияние Путина полностью "обнулится" даже на территории РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что Украина вправе проводить любые военные операции на своей территории. В ситуации, когда в результате полномасштабного нападения России уже идет большая война, Крым должен вернуться под политический контроль Киева. Полуостров принадлежит украинскому государству.

"Любые военные операции Украины там абсолютно легитимны в рамках Международного уголовного права. Уже очевидно, раз продолжается война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину", - отметил Подоляк.

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Чиновник также акцентировал внимание на том, что потеря оккупированного Крыма "обнулит" Путина и созданную им так называемую "идеологию" в России.

"Война не закончится без Крыма. Он есть, по сути, "кощеевой смертью" для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого "путинизма" и окончательно десакрализует Путина на внутреннем рынке", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Возвращение Крыма в состав Украины

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что армия Украины освободит захваченный агрессором Россией Крым.

По данным разведчиков, на полуострове существенно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в ходе полномасштабной войны изменили своей мнение даже те лица, которые ранее поддерживали режим Путина.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крым до конца августа. По его словам, для реализации сценарии силам обороны Украины понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, у армии Украины будет два сценария освобождения Крымского полуострова. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия с последующим окружением захватчиков. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый сценарий более предпочтителен, поскольку во втором случае война в Крыму может пойти по сценарию Донбасса.

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Война России против Украины: