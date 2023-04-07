УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Скоро Пасха, покупайте мяско и колбаску": 5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видео

7 апреля 2023, 09:08
Обнародованное видео быстро стало вирусным и вдохновило на творчество других пользователей. Родители рассказывают, что такие "перлы" их сын выдает часто.
5-летний Мэтью
5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видео/ скрин

5-летний Матвей стал звездой сети после публикации видео, на котором он призывает готовиться к Пасхе и покупать на праздник "мяско и колбаску". Видео с ребенком уже набрало более 10 миллионов просмотров. Пользователям так понравился этот ролик, что многих вдохновил на творчество – по сети прокатилась волна собственных версий вирусного видео с озвучкой от Матвея.

Родители рассказывают, что их сын часто выдает такие "перлы". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Семья Матвея держит большое хозяйство в Черкасской области. Родители рассказывают, что снять видео, которое так быстро стало известным, у них получилось случайно.

видео дня

"Мы тут сажали огород, затаптываем, а он бегает, шкодничает, а я говорю, иди лучше скажи в камеру "Скоро Паска, надо уже скупаться", а он уже сымпровизировал", – вспоминает папа момент рождения популярного видео.

На видео мальчик говорит: "Скоро уже будет Паска, так что заказывайте мясо, и колбасу, и сардельки, и курочки. Всё то, что есть домашнее – заказывайте".

5-летний Мэтью
5-летний Матвей стал звездой сети/ скрин

Застенчивый и трудолюбивый Матвейко уже не первый раз выдает такие "перлы" – у него постоянно рождаются какие-то интересные фразы, говорят родители. Такие "перлы" ребенок придумывает еще с детства.

"Мы ремонтировали автомобиль. А он говорит: "Знаете, почему мы ремонтируем? Потому что папа заездил, как узбек ишака", – говорит отец мальчика.

Сниматься в видео мальчик не боится, ведь его папа-фермер Владимир ведет свой YouTube-канал о том, как сажать овощи, делать колбасу и мясо. В блоге также рассказывают о ремонте техники и о приготовлении сыра.

Мама ребенка говорит: они знали, что их сын талантлив, но были удивлены, что это видео так "разорвало" сеть.

Напомним, католическая Пасха в 2023 году приходится на 9 апреля. Православные христиане будут праздновать Пасху 16 апреля. Пасха в Украине является государственным праздником и приносит дополнительный выходной в понедельник. Так, украинцев ждут длинные выходные: 15, 16, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что синоптики удивили прогнозом на Пасху 2023. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков. Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки. Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Пасха новости Украины ребенок Пасха 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:08

"Скоро Пасха, покупайте мяско и колбаску": 5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видео

09:00

Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборовЭксклюзив

08:51

РФ создает отряды "Шторм Z"для боев в городах – ISW

08:46

За неделю ВСУ уничтожили под Авдеевкой 4 тысячи оккупантов РФ – ISW

08:15

Гороскоп на сегодня 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:05

В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович

08:04

"Запад раскусил блеф Путина": РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий" – BildВидео

08:03

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

07:30

Решение о переговорах с РФ должна принимать только Украина - Белый дом

Реклама
06:45

В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ – The New York Times

06:27

Меньше всего хочется, чтобы Украина сама себя победиламнение

05:30

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

04:00

Журналист рассказал, может ли российская пропаганда в один момент стать бессильнойВидео

03:25

Лучше, чем в бразильский сериалах: известная актриса стала мамой дочери своего погибшего сына

03:20

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

02:52

Как часто нужно менять зубную щетку: что говорят стоматологи

02:20

"Это был бы желаемый для Украины вариант": журналист оценил шансы гражданской войны в РФВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, могут ли скандалы вокруг УПЦ МП повлиять на помощь Запада УкраинеВидео

00:51

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

00:21

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

Реклама
06 апреля, четверг
23:45

Дочь не дождалась папу-защитника: на войне погиб талантливый музыкант и дирижер

23:06

Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в ПольшуВидео

22:30

Китай может занять проукраинскую позицию: Мусиенко назвал важное условиеВидео

22:01

Украина должна стать 33-м членом НАТО - РезниковВидео

21:43

Бывшая невестка Елизаветы II врезала правду про Чарльза III и КамиллуВидео

21:32

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

21:03

У Зеленского раскрыли план, как должна закончиться войнаВидео

20:53

Реформа градостроительства усиливает органы местного самоуправления - вице-премьер Кубраков

20:52

Иван Яковина. В России грустно ждут атаку ВСУВидеоблоги

20:10

Кто на России нынче Геббельсмнение

20:09

Гороскоп Таро на неделю 10-16 апреля: Близнецам - боль, Львам - предложенияВидео

19:58

"Есть четыре важные составляющие": Подоляк сообщил о неизбежном контрнаступлении ВСУВидео

19:34

Андрей Бедняков трогательно обратился к матери в годовщину ее смерти: "Скоро приеду..."

19:29

"Развращал родных дочерей": в Днепре задержан священник УПЦ МПВидео

19:20

Почему не звонит Си Цзиньпинмнение

18:59

Характер по форме ногтей: маникюр расскажет про скрытые качества человека

18:50

"Путин хочет ликвидировать Зеленского": Данилов раскрыл настоящие планы КремляВидео

18:25

Жена постоянно травила своего мужа, чтобы тот страдал: мужчина интересным способом уличил её в этом

17:58

"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в РоссииВидео

17:55

"Уровень угрозы очень высокий": Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФВидео

Реклама
17:29

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

17:13

Ударит мороз и устроит каток: украинцев предупредили об опасных метеоявленияхВидео

17:10

Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к ПасхеВидео

17:08

Минздрав при поддержке Favbet готовит рекомендации по предотвращению игровой зависимости реклама

17:07

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

16:56

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружииВидео

16:42

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

16:35

Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

16:33

Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

16:05

Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуютсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять