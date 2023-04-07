"Скоро Пасха, покупайте мяско и колбаску": 5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видео

Обнародованное видео быстро стало вирусным и вдохновило на творчество других пользователей. Родители рассказывают, что такие "перлы" их сын выдает часто.

5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видео/ скрин

5-летний Матвей стал звездой сети после публикации видео, на котором он призывает готовиться к Пасхе и покупать на праздник "мяско и колбаску". Видео с ребенком уже набрало более 10 миллионов просмотров. Пользователям так понравился этот ролик, что многих вдохновил на творчество – по сети прокатилась волна собственных версий вирусного видео с озвучкой от Матвея.

Родители рассказывают, что их сын часто выдает такие "перлы". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Семья Матвея держит большое хозяйство в Черкасской области. Родители рассказывают, что снять видео, которое так быстро стало известным, у них получилось случайно.

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"Мы тут сажали огород, затаптываем, а он бегает, шкодничает, а я говорю, иди лучше скажи в камеру "Скоро Паска, надо уже скупаться", а он уже сымпровизировал", – вспоминает папа момент рождения популярного видео.

На видео мальчик говорит: "Скоро уже будет Паска, так что заказывайте мясо, и колбасу, и сардельки, и курочки. Всё то, что есть домашнее – заказывайте".

5-летний Матвей стал звездой сети/ скрин

Застенчивый и трудолюбивый Матвейко уже не первый раз выдает такие "перлы" – у него постоянно рождаются какие-то интересные фразы, говорят родители. Такие "перлы" ребенок придумывает еще с детства.

"Мы ремонтировали автомобиль. А он говорит: "Знаете, почему мы ремонтируем? Потому что папа заездил, как узбек ишака", – говорит отец мальчика.

Сниматься в видео мальчик не боится, ведь его папа-фермер Владимир ведет свой YouTube-канал о том, как сажать овощи, делать колбасу и мясо. В блоге также рассказывают о ремонте техники и о приготовлении сыра.

Мама ребенка говорит: они знали, что их сын талантлив, но были удивлены, что это видео так "разорвало" сеть.

Напомним, католическая Пасха в 2023 году приходится на 9 апреля. Православные христиане будут праздновать Пасху 16 апреля. Пасха в Украине является государственным праздником и приносит дополнительный выходной в понедельник. Так, украинцев ждут длинные выходные: 15, 16, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что синоптики удивили прогнозом на Пасху 2023. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков. Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки. Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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