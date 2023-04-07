В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович

В автомобильной аварии 6 апреля на 65-м году жизни погиб народный депутат Верховной Рады Украины четырех прошлых созывов, заслуженный юрист Владимир Стретович. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель, депутат ВРУ двух созывов Александр Доний.
Детали ДТП неизвестны.
"Неприятное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом – народный депутат нескольких созывов... Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным. Светлая память", – написал он.
Владимир Стретович - что о нем известно
Родился 16 мая 1958 года в селе Забранное Малинского района Житомирской области. Окончил Киевский топографический техникум по специальности техник-топограф. Также получил профессию правоведа в Киевском университете им. Т. Шевченко. Кроме того, окончил аспирантуру Института государства и права АНУ.
Владимир Стретович – кандидат юридических наук (1989), доцент (2001).
Был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".
Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжден орденом Ярослава Мудрого ІV степени. Автор полсотни научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии.
Владел немецким языком. Увлекался игровыми видами спорта, а также пчеловодством (с 2015 года был президентом "Союза пчеловодов Украины").
У него остались жена – Татьяна Ивановна (юрист, заместитель гендиректора ассоциации "Укрпиво"), взрослые дочери Екатерина и Анна, внуки.
Как сообщал Главред, в кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб талантливый музыкант, дирижер и артист оркестра Константин Старовицкий, которому было всего 40 лет. Смерть нашла защитника на Краматорском направлении.
Также в бою с российскими оккупантами погиб херсонец Андрей Мехряков с позывным "Мех". До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он был диджеем в одном из херсонских клубов и выступал под творческим псевдонимом Dj Apache.
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