Дочь не дождалась папу-защитника: на войне погиб талантливый музыкант и дирижер

Константин Старовицкий погиб на Краматорском направлении. У защитника остались дочь, жена и мать.

На войне погиб талантливый музыкант и дирижер / Facebook Алина Гордей, Киевская опера

В кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб талантливый музыкант, дирижер и артист оркестра Константин Старовицкий, которому было всего 40 лет. Смерть нашла защитника на Краматорском направлении, сообщает Национальный академический духовой оркестр Украины.

"Сегодня оркестр понес невосполнимую потерю. Защищая нас с вами, защищая всю Украину, на Краматорском направлении, погиб наш коллега Константин Старовицкий", - говорится в сообщении.

Константин Старовицкий родился в 1982 году в Броварах Киевской области. Он получил образование музыканта оркестра и фаготиста на оркестровом факультете в Национальной Музыкальной академии Украины имени Чайковского, а затем – на вокальном и дирижерском факультете, на кафедре симфонического дирижирования.

видео дня

В соцсетях коллеги вспоминают погибшего Старовицкого: "Страшная весть...Сегодня на Краматорском направлении, погиб мой коллега, дирижер и замечательный музыкант Константин Старовицкий. Мы когда-то вместе работали над спектаклем... Костя дирижировал, я пела. Мечтали о сцене, собрали хорошую команду. Теперь он будет играть свою музыку вместе с небесным оркестром", - написала певица Ангелина Карпенко.

У защитника остались дочь, жена и мать.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

Больше новостей о погибших защитниках: