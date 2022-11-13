Мечтал стать актером: в бою с оккупантами трагически погиб 18-летний защитник Украины

Назарий Войтович всегда был веселым и жизнерадостным / Скриншот

На Ровенщине провели в последний путь 18-летнего Назария Войтовича, который, несмотря на свой юный возраст, встал на защиту нашего государства и героически погиб в бою с русскими захватчиками. Об этом рассказывает ТСН.

Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения Назарий встал на защиту Киева, а уже через несколько месяцев защищал Украину на Востоке. Мечтал о самой быстрой победе, а после нее - о карьере актера. Однако мечтам парня не суждено было осуществиться…

Назария Войтовича в его родном городе Радивилов знали едва ли не все. Вспоминают, что он всегда был веселым и жизнерадостным. "Он здесь местная звезда, ни одного концерта у нас в городе без него не происходило", - рассказывает мама павшего бойца Ольга.

За месяцы на войне Назарий стал своим и для собратьев. "По возрасту он мог быть моим сыном, он был не по своему возрасту взрослым, он поддерживал тех, кому было тяжело", - утверждает военный с позывным "Док".

Еще вчерашний школьник и будущий соцработник по специальности получил позывной "Малый", потому что был среди собратьев едва ли не самым младшим. У него была куча увлечений – кикбоксинг, футбол, а еще безумная мечта с детства – стать актером. Но самым важным делом жизни стала для Назария победа. Он быстро овладел военным делом и уже летом "Малый" защищал Украину на востоке.

"Там ребята, там ребятам надо помощь... Кто, как не мы, мам. Мам, не плачьте, там тоже чьи-то дети ", - вспоминает слова сына мама.

С Назарием простились на коленях. В прошлом месяце ему исполнилось 19, он получил звание младшего сержанта.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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