Мечтал дожить до победы и сыграть свадьбу: на Донбассе погиб 27-летний военный

На Донбассе погиб украинский военный Василий Погорелый / "Галка"

В Донецкой области в бою против российских оккупантов погиб 27-летний украинский военный Василий Погорелый. Он был родом из села Яковка Ивано-Франсковской области. Об этом рассказала сестра погибшего изданию Галка.

Василий пошел добровольцем на фронт и оказался в составе 10 горно-штурмовой бригады. Он со своими побратимами был на самых горячих направлениях.

В начале лета у него над головой разорвались три снаряда. Василия полностью присыпало землей. Оказалось, что боец получил контузию, но смог пробежать в амуниции и с оружием еще 7 километров.

Василий вылечился и вновь вернулся на фронт. Он мечтал до победы и сыграть громкую свадьбу с невестой, которая ждала его возвращения.

"После победы они планировали жениться. Говорил: "Сейчас веселиться нельзя, а я хочу, чтобы у меня свадьба была веселая, чтобы было много музыки". Этого не случилось, только боль, память и благодарность. За наши спокойные ночи и утро кто-то отдает свою жизнь, поэтому мы должны помнить о каждом своем Герое. Должны быть благодарны, молиться и обязательно помогать тем, кто воюет", – сказала сестра погибшего воина.

Василий погиб 27 октября в селе Яковловка в Донецкой области. Защитника похоронят в родном селе, его тело уже привезли родным. У Василия остались родители, две сестры и невеста.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Другие новости: