Защитница Мариуполя "Пташка" показала трогательное видео с возлюбленным, погибшим на войне

Екатерина Полищук "Пташка" / @rmaslovskiy_photo / instagram.com/ mad_birdie31

Защитница Мариуполя и завода "Азовсталь" Екатерина Полищук (позывной "Пташка") поделилась своей личной трагедией. Девушка показала на видео в Instagram своего возлюбленного, который погиб в боях с оккупантами.

"Пташка" рассказала, что война сперва дала ей нечто невероятно ценное, а потом забрала. Екатерина говорит, что ее возлюбленный теперь "стал ангелом, который держит ее крылья развернутыми и оберегает".

"Полищук призналась, что жених показал ей, что такое настоящая любовь, верность и побратимство. Ты научил меня быть верным своей войне, а она тебя у меня забрала", – написала "Пташка".

Полищук отметила, что возлюбленный не одобрял, когда она плачет. Поэтому она борется за двоих.

"И с твоим именем на устах я буду бороться до последнего вздоха. Извини, что мы не успели разделить фамилию", – подытожила Екатерина.

Напомним, ранее 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В их число вошли и Екатерина Полищук вместе с Дмитрием Казацким.

В частности, в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана находятся Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офицеры из командного состава полка "Азов".

А стране-агрессору, России, в свою очередь вернули кума диктатора Путина ‒ Виктора Медведчука. И 55 российских оккупантов.

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