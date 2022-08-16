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Когда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

16 августа 2022, 11:41

Когда отмечают Пасху православные и католики в 2023 году и что нельзя святить в церкви.

Пасха 2023 дата
Когда Пасха 2023 / ua.depositphotos.com/

Праздник Воскресения Христова или Пасха – один из наиболее важных праздников в христианской религии, наряду с Рождеством и Троицей. Воскресение Иисуса Христа – само важное событие библейской истории, которое почитают православная и католическая церкви. Оно символизирует жертву Христа за грехи человечества.

Подготовка до праздника Пасхи начинается за семь недель с началом Великого поста. Это один из самых длинных постов христиан, который призывает воздержаться от пищи животного происхождения. Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Пасха 2023 – дата

Дата празднования Пасхи плавающая, ее рассчитывают в зависимости от дня первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля.

Католическая Пасха в 2023 году, согласно григорианскому календарю, выпадает на неделю раньше. Христиане западного обряда отметят Воскресение Христово 9 апреля.

Пасха в Украине является государственным праздником и приносит дополнительный выходной в понедельник. Так, украинцев ждут длинные выходные: 15, 16, 17 апреля.

Традиции на Пасху

Православные христиане большое значение придают последней неделе перед Пасхой. В эту неделю выпекают пасхальные куличи и красят яйца, а также придерживаются наиболее строгого поста. Самые важные дни Чистый четверг 2023 – 13 апреля и Страстная пятница 2023 – 14 апреля.

С вечера субботы принято проводить пасхальную службу. После полуночи в храмах и церквях проходит торжественное богослужение – пасхальная заутреня. Освятить паски и крашанки, мясные продукты нужно до восхода солнца. Кроме того, освятить можно и соль, которая символизирует достаток и крепкое здоровье.

После богослужение семья собирается вместе за одним столом. Начинать трапезу принято с яиц. Разговевшись, принято навещать родственников и обмениваться пасхальными угощениями – христосоваться.

После освящения пасхальных блюд, нужно раздать милостыню нуждающимся, это поможет привлечь в дом достаток и благополучие.

Что нельзя святить на Пасху:

  • алкоголь;
  • блюда из крови животных;
  • фрукты и овощи;
  • ножи;
  • материальные ценности.

Пасха 2023 – что нельзя делать

В день Пасхи помимо запрета на тяжелый физический труд, существует несколько запретов. В день Пасхи нельзя:

  • выбрасывать освященную пищу – ее лучше закопать или сжечь;
  • ругаться, ссориться и замышлять недоброе;
  • венчаться;
  • ездить на кладбище.

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