Впервые в истории США: суд решил предъявить обвинение экс-президенту Дональду Трампу

Суд официально откроет уголовное дело против бывшего главы Белого дома. Обвинительное заключение должно быть официально обнародовано в ближайшие дни.

Какие именно обвинения предъявят экс-президенту США Трампу, пока не сообщается / УНИАН

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Обвинители связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его явку в офис окружного прокурора, говорится в заявлении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, размещенном в Twitter в пятницу, 31 марта.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

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Обвинительное заключение должно быть официально обнародовано в ближайшие дни. Предполагается, что к тому времени прокуроры попросят Трампа предстать перед судом. Какие именно обвинения предъявят экс-президенту США, пока не сообщается.

Дело Сторми Дэниэлс

Офис окружного прокурора Манхэттена ведет расследование в отношении бывшего президента в связи с его предполагаемой ролью в схеме выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что в 2006 году она имела интимные отношения с Трампом.

Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

По версии следствия, Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" относительно ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

Реакция Трампа на обвинение

Дональд Трамп назвал решение суда присяжных политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. С того момента, как я спустился по золотому эскалатору в Башне Трампа, и еще до того, как я был приведен к присяге в качестве вашего президента Соединенных Штатов, радикальные левые демократы — враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны — были заняты охотой на ведьм", - заявил Трамп.

Отметим, Дональд Трамп претендует на переизбрание президентом США от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Скандальные заявления Трампа об Украине

Как сообщал Главред, в марте 2023 года Трамп отличился скандальным заявлением об Украине. Политик заявил, что позволил бы диктатору Путину "захватить определенные территории Украины", которые он назвал русскоязычными. Об этом сообщает американский портал Dailybeast со ссылкой на фрагмент, который был вырезан из интервью политика телеканалу Fox News.

Также Трамп пообещал в случае своей победы на выборах остановить войну в Украине за 24 часа.

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