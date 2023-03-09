Позволил бы Путину захватить часть Украины: Трамп отличился скандальным заявлением - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что мог бы "договориться" с русским диктатором Путиным - "просто" отдав тому часть Украины.

Владимир Путин и Дональд Трамп / коллаж фото УНИАН

Скандальный бывший президент США Дональд Трамп позволил бы диктатору Путину "захватить определенные территории Украины", которые он назвал русскоязычными. Об этом сообщает американский портал Dailybeast со ссылкой на фрагмент, который был вырезан из интервью политика одиозному телеканалу Fox News.

Трамп в свойственном ему стиле выдал целый ряд хвастливых тезисов. Мол, он "лично предотвратил бы полномасштабную войну" благодаря переговорам с Кремлем. Далее, по словам Трампа, Россия бы "ничего не взяла", пока он был в Белом доме, потому что диктатор России Владимир Путин "понимал", что "он никогда бы этого не сделал".

"Это даже без переговоров о соглашении. Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы заключить соглашение, чтобы что-то захватить, есть определенные территории, которые, честно говоря, русскоязычные, но могли бы договориться", — сказал Трамп.

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В эфир редакторы Fox News пустили только ту часть интервью, где Трамп хвастается – мол, он мог бы "остановить" войну, но вырезали фрагмент, в котором тот рассказывает о своем "плане" договориться с диктатором Путиным. В эфире затем экс-президент США начинает говорить фразу "Китай больше не уважает Соединенные Штаты".

Трамп также упомянул о большом количестве жертв в результате агрессии РФ против Украины и вновь повторил, что этого, мол, "никогда бы не случилось под его наблюдением".

Скандальные заявления Трампа

Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что диктатор Путин намерен "выступить миротворцем".

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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