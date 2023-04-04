Арест отменен: Трамп покинул зал суда и отправился домой

В обвинительном акте Трампу утверждается, про причину совершения преступления по фальсификации деловой документации.

Трамп в суде / скриншот NBC News

Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда 4 апреля после того, как ему было зачитано обвинение.

Как сообщают СМИ, Трампа был отпущен из суда под личное обязательство.

Заметим, что, покидая зал суда, Трамп не сделал никаких заявлений. Он сразу отправился в свой кортеж.

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СМИ опубликовали копию обвинительного акта. Так, в нем утверждается, что Трамп был частью незаконного плана по сокрытию отрицательной информации.

В том числе он причастен к незаконному платежу в размере 130 000 долларов Сторми Дэниелс для того, чтобы "купить" молчание по вопросу ее предполагаемой связи с политиком

В обвинительном акте утверждается, что причиной совершения преступления по фальсификации деловой документации было частично "продвижение его кандидатуры".

При этом адвокат Трампа заявил, что обвинения против экс-президента США лишены фактов

Напомним, 4 апреля бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где он сдался для предъявления обвинений. Трампа арестовали в Нью-Йорке. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.

В чем обвиняют Трампа

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

По версии следствия, Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" относительно ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

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