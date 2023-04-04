"Не могу поверить": Трамп жестко отреагировал на свой арест в США

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда об аресте.
В Truth Social Трамп написал, что это решение "сюрреалистичное".
Как известно, Трамп сейчас направляется в офис окружного прокурора Манхэттена и в суд перед предъявлением обвинений, информирует CNN.
"Направляюсь в Нижний Манхэттен, здание суда. Кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются меня арестовать. Не могу поверить, что это происходит в Америке. Сделаем Америку великой снова", - написал бывший президент Соединенных Штатов.
Арест Трампа - что известно
4 апреля бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где он сдался для предъявления обвинений.
Трампа арестовали в Нью-Йорке. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.
По данным СМИ, политик будет находиться под стражей до вынесения ему обвинений.
В чем обвиняют Трампа
Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс.
Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.
По версии следствия, Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" относительно ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.
Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.
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