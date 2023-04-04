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Трамп прибыл в суд Нью-Йорка: его арестовали

4 апреля 2023, 20:36
Трамп стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.
Трамп в суде
Трамп в суде / скриншот с youtube, CNN

Бывший президент США Дональд Трамп сегодня, 4 апреля, прибыл в суд Нью-Йорка, где он сдался для предъявления обвинений.

Телеканал СNN сообщает, что Трамп формально арестован в Нью-Йорке. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.

По данным СМИ, политик будет находиться под стражей до вынесения ему обвинений.

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Трамп в суде

Ожидается, что Трампа доставят в зал суда, где ему предъявят обвинения - появление, которое, как ожидается, будет скорым и обычным, но представляет сюрреалистический и исторический момент в истории США.

После формальных процедур, таких как взятия отпечатков пальцев и зачитывания обвинений Трампа могут отпустить.

Ожидается, что после ареста на Трампа не наденут наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов.

Что заявил Трамп перед судом

Дональд Трамп назвал решение суда присяжных политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. С того момента, как я спустился по золотому эскалатору в Башне Трампа, и еще до того, как я был приведен к присяге в качестве вашего президента Соединенных Штатов, радикальные левые демократы — враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны — были заняты охотой на ведьм", - заявил Трамп.

В чем обвиняют Трампа

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

По версии следствия, Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" относительно ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

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