Путина окутал страх, он всех боится и не вылезает из бункера – Данилов

Президент Владимир Зеленский ничего не боится и ездит в международные поездки, в отличие от российского директора Владимира Путина, сказал Алексей Данилов.

К Путину никто не может попасть, пока не пройдет 10-дневный карантин - Данилов / Коллаж скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин сидит в бункере и никого к себе не пускает до тех пор, пока те, кто к нему направляется, не пройдут 10-дневный карантин. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что согласно данным от человека из бывшего окружения главы Кремля, Путин никого к себе не пускает. К нему могут попасть только те, кто 10 дней просидел на карантине и сделал множество тестов.

"Те данные, которые мы получили от человека, который сейчас находится за границей, а был в окружении Путина, имеем яркое подтверждение того, что Путин сидит постоянно только на карантине, не появляется среди людей", - отметил Данилов.

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Также Алексей Данилов подчеркнул, что президент Зеленский, в отличие от Путина, никого не боится, ездит в международные поездки и закрепляет имидж Украины на международной арене.

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