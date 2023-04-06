"Его разорвут": Путин не отдаст власть, пока способен функционировать - журналист

Вариант с преемником был бы для Путина идеальным, но он не может никому доверять, уверен Михаил Ганницкий.

Путин не отдаст власть / скриншот YouTube

У российского диктатора Владимира Путина нет преемника, а сам он не может уйти на покой, считает журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

В интервью Главреду он отметил, Путин не захочет уйти из власти, пока он в состоянии руководить, связно разговаривать и ходить.

"Пусть даже три фсбшника ходят за ним с чемоданчиками для сбора фекалий. Путин не отдаст власть, пока способен функционировать", - уверен Ганницкий.

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По его словам, Путин загнал свое окружение, элиты и подданных в сложную ситуацию - он понимает, как сильно его ненавидят, особенно самые приближенные лица.

"Вариант с преемником был бы для Путина идеальным, но он не может никому доверять и не готов при жизни отдать власть. Путин всегда будет опасаться расплаты, потому что в России ордынская система управления. Для передачи власти Путину нужен сын, которого у него нет, в отличие от Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане (Бердымухамедов-старший весной прошлого года передал президентский пост своему преемнику Сердару, – ред.). У Путина только дочки. У него нет кровного родственника, которому он передал бы власть. Никому другому Путин не доверяет и поэтому не может отдать руководство страной. Выбора нет", - пояснил журналист.

Также журналист подчеркнул, что Путин стал заложником собственной власти.

"Даже если в какой-то момент он устанет и все поймет, он не сможет, как Ельцин, сказать: "Я устал, я ухожу". Его разорвут", - подытожил Ганницкий.

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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