Путин должен физически умереть или исчезнуть - журналист

По мнению журналиста Михаила Ганницкого, большим подарком для Украины будет усиление борьбы среди разных групп влияния в России.

Михаил Ганницкий / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Для того, чтобы в стране-агрессоре России сменилась власть русский диктатор Путин должен либо умереть, либо навсегда исчезнуть. Об этом в интервью Главреду журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Я не вижу сценария смены власти в настоящий момент, при живом Путине. Мне кажется, что Путин сосредоточил максимальное влияние на этой территории. На его политической фигуре замкнуты идеологическая, культурная и информационная сферы. Наверное, нам придется подождать либо его физического устранения, либо ухода естественным путем", − сказал он.

По мнению Ганницкого, большим подарком для Украины будет усиление борьбы среди разных групп влияния в России.

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"Гипотетическим подарком для всех нас может стать усиление внутреннего противостояния, которое приведет к началу гражданской войны. Вот тогда реально появится больше одного центра принятия решений. Чтобы в России сменилась власть, Путин должен физически умереть или исчезнуть. Это как в истории со Сталиным, Брежневым и Гитлером. У Путина нет ни одного политического конкурента, который по своему влиянию, уровню контроля над ситуацией и популярности мог бы составить ему конкуренцию или стать альтернативой", − сказал он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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