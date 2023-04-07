Власти хотят поднять тариф на свет для украинцев: сколько будет стоить киловатт - СМИ

В Украине рассматривают возможность повысить тарифы на электроэнергию с 1,44 (1,68) грн за кВт*час до 5,5 грн, сообщают СМИ.

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Якобы окончательное решение в Кабмине о повышении тарифов еще не принято - СМИ / коллаж фото УНИАН

В Украине власти рассматривают возможность повысить тарифы на электроэнергию с 1,44 (1,68) грн за киловатт-час до 5,5 грн. Об этом сообщает портал Цензор со ссылкой на собственные источники.

Известно, что повышение может быть разбито на несколько этапов. Но якобы окончательное решение в Кабмине о нем еще не принято. А в Офисе президента, мол, опасаются недовольства украинцев из-за возможного роста тарифов на фоне с падением доходов.

Источник журналистов в Кабмине утверждает, что уже сейчас каждый киловатт-час должен стоить около 7 грн. А разница между действующим и экономически обоснованным тарифами якобы пока покрывается за счет дохода от генерации (госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго").

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Также есть информация, что сейчас с каждого киловатт-часа нет ресурса для покрытия 1,3 грн. В результате только в 2022-м возникла "дыра" в размере 33 млрд грн. Кроме того, нужны дополнительные десятки миллиардов гривен на восстановление поврежденной ракетными обстрелами русских оккупантов энергетической инфраструктуры.

Цены на газ и на свет в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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