"Я 35 лет преподавала на русском": в Ирпене скандал – педагог отказалась вести пары на украинском

В университете уже отреагировали на инцидент. Ректор заявил, что в заведении проводится расследование и ответные меры на ситуацию будут "радикальные".

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В Ирпене скандал, потому что педагог отказалась вести пары на украинском/ ua.depositphotos.com, скрин

Преподавательница Государственного налогового университета в Ирпене Любовь Воробьева отказалась проводить лекции по философии для студентов на украинском языке.

Когда во время одного из занятий для первокурсников специальности журналистика одна из студенток попросила преподавательницу разговаривать с ними на украинском, педагог заявила, что она 35 лет преподает философию на русском и не собирается этого менять. Видео онлайн-урока студенты опубликовали в сети, после чего разгорелся скандал.

Преподавательница после просьбы студентов перейти на украинский сказала, что они, при желании, могут самостоятельно учить философию, но на экзамене она всё равно, мол, будет говорить с ними по-русски.

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"Я вам разрешаю не приходить на лекцию. И в "мудле", и в учебниках всё подается на украинском языке – пожалуйста, можете учить там. А когда мы встретимся с вами на экзамене, я с вами буду обязательно разговаривать на русском языке", – сказала педагог.

Она объяснила свое решение тем, что 35 лет преподает философию на русском языке и теперь не собирается переходить на государственный язык, ведь это "вне ее сознания". Преподавательница сказала, что позволяет тем студентам, которым это не нравится, "не присутствовать на парах", а самостоятельно изучать философию.

В Ирпене скандал, потому что педагог отказалась вести пары на украинском/скрин

Когда эта история получила огласку в сети, студенческий Парламент ГНУ сообщил, что администрация вуза "принимает соответствующие меры". На время проведения расследования в заведении преподавательницу отстранили от исполнения ее обязанностей.

На инцидент отреагировали в руководстве Высшего учебного заведения. И. о. ректора ГПУ Дмитрий Серебрянский подчеркнул, что он уже принял и официально зарегистрировал коллективное обращение по этой ситуации. Дискуссию профессора со студентами оносительно русского языка, видео которой попало в сеть, он назвал "позорной".

"Но 29 марта этого года я встречался со студентами. И студенты мне задавали прямые вопросы относительно языка преподавания и преподавания отдельными преподавателями. Я студентам заявил официально: преподавать в стенах университета все дисциплины и общаться исключительно на украинском языке", – подчеркнул Серебрянский.

Он отметил, что после служебного расследования меры будут "кардинальные и радикальные", а также призвал украинцев менять свое отношение к языку страны-агрессора России и не общаться на русском даже в быту.

Раньше в Одессе разгорелся языковой скандал – в одной из местных пекарен отказались обслуживать посетительницу на украинском языке. Девушка пыталась сделать замечание работнице заведения, но та грубо ей ответила.

Также ранее сообщалось, что киевлянке отказали в собеседовании, потому что она общается только на украинском и английском. В Киеве разгорелся языковой скандал между компанией Budhouse Group и девушкой, которая хотела устроиться на должность журналиста-редактора.

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