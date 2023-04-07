Президент Франции, похоже, делает ставку на то, что убеждение с большей вероятностью повлияет на поведение Пекина, чем попытки изоляции.

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СМИ раскрыли детали переговоров Макрона и Си Цзиньпина в Пекине / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Китае с 5 по 7 апреля, во время переговоров с главой КНР сказал Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в чувство". Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

Белый дом и многие западные аналитики отвергли пекинский "мирный план", который, по их словам, обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российской агрессии.

Макрон заявил в Пекине, что предложения Си Цзиньпина, хотя и несовершенны, но демонстрируют "желание играть ответственную роль и пытаться проложить путь к миру". Он также призвал Си признать ответственность России за развязывание войны.

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Издание отмечает, что президент Франции, похоже, делает ставку на то, что убеждение с большей вероятностью повлияет на поведение Пекина, чем попытки изоляции.

"Мы, европейцы, ошиблись бы, если бы Россия была единственной европейской страной, говорящей с Китаем", – сказал он после прибытия в Пекин.

В то же время лидер КНР не отступил ни от одной из своих предыдущих позиций по Украине за исключением того, что заявил, что готов выступить с совместным призывом с Францией к "международному сообществу оставаться рациональным и спокойным".

Макрон склонен занимать более умеренную публичную позицию в отношении Китая по ряду вопросов, чем его коллеги в США и некоторых других западных странах, отчасти потому, что он не сталкивается с большим внутриполитическим давлением, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию по отношению к Китаю, пишет Axios.

Мирный план Китая

В день годовщины российского вторжения в Украину, 24 февраля 2023 года, Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

По данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина прибыть с визитом в Украину.

Заявления посла Китая в ЕС о войне в Украине

Напомним, посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что слова о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином - не более чем риторический прием. Он отметил, что КНР не поддерживает так называемую "спецоперацию" России в Украине, а также не признает, что Крым – территория РФ.

Более того, КНР не признает территориями РФ и другие украинские земли, которые страна-агрессор незаконно аннексировала. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"(Дружба) без ограничений" – это не что иное, как риторика", – сказал он, комментируя прошлогоднюю декларацию президентов России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, которую, по словам дипломата, критики протрактовали неправильно.

Фу Цун также отметил, что Китай не оказывает России военную поддержку.

Он таже объяснил, что в свое время Пекин не осудил войну РФ против Украины, поскольку там понимают обвинения РФ в адрес НАТО. По его словам, китайские власти считают, что настоящие причины войны гораздо более сложные, чем говорят западные лидеры.

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