Китай не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины: в Пекине рассказали о "дружбе" с Путиным

Заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином - не более чем риторический прием, сказал посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун.

Китай не поддерживает Россию в войне против Украины / скриншот YouTube

Китай не поддерживает Россию в войне против Украины, заявил посол Китая в ЕС перед встречей с президентом Франции и главой Еврокомиссии.

Заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином - не более чем риторический прием, сказал дипломат перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The New York Times.

По словам китайского дипломата, критики неверно интерпретируют заявление лидеров двух стран о сотрудничестве.

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"(Дружба) без границ" – это не что иное, как риторика", – сказал он, комментируя прошлогоднюю декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку войны в Украине, не признает Крым российским – как и территории, вошедшие в состав России по итогам "референдумов" прошлой осенью, – и не оказывает военной поддержки Москве.

Также посол Китая в ЕС подчеркнул, что отсутствие прямого контакта между китайским и украинским лидерами не значит, что Пекин поддерживает РФ в войне.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", - заявил дипломат.

Как сообщал Главред, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что, если Китай будет поставлять оружие стране-агрессору России, это серьезно не повлияет на ход войны в Украине, однако добавит украинским военным головной боли, ведь придется активнее уничтожать эту технику на поле боя. По его словам, Украина сможет активно противодействовать китайской военной технике на фронте, если партнеры передадут ей дальнобойное вооружение.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин на ежегодном заседании китайского парламента сделал заявление, согласно которому Пекин должен готовиться к войне. В четырех отдельных речах он упомянул о готовности к войне и сказал своим генералам, чтобы они "смело воевали".

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