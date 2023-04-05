Формула Зеленского и вывод войск РФ из Украины: эксперт назвал сценарий Киева по диалогу с Китаем

Украина и КНР вряд ли смогут достигнуть быстрых договоренностей в ходе возможного диалога в рамках условий, которые предлагает Пекин, считает Виталий Кулик.

Украина не пойдет на заморозку войны с Россией - Кулик / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Украина будет готова говорить с Китаем о завершении войны с агрессором Россией исключительно с точки зрения своих интересов и на базе формулы мира Владимира Зеленского. Киев не пойдет на заморозку войны. Ключевой принцип для Украины – вывод войск на границы 24 февраля на первом этапе и выведение оккупантов к границе 1991 года на втором. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина и Китай, если начнут переговоры о мире, будут долго договариваться. Киев не будет брать на себя никаких обязательств в настоящее время и не согласится на заморозку фронта.

По словам эксперта, на данный момент сложно сказать, согласится ли КНР на такие условия диалога. Для Украины принципиально важно, чтобы договоренности в конечном итоге подразумевали вывод оккупационных войск страны-агрессора России к международно признанным границам на 1991 год.

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"Поскольку Китай должен предлагать что-то взамен, пока, из того плана, который озвучил Китай, он может потребовать снижения интенсивности боевых действий, определения линии разделения на фронте, прекращения продвижения. Но вряд ли это удовлетворит Украину, даже если Китай предложит нам какие-то бонусы экономического характера. Это не покупается, здесь должна быть принципиальная договоренность о том, что Россия после этого выведет войска по ситуации на 24 февраля. Это не мир с Россией, это начало переговоров при посредничестве Китая. Следующий этап - вывод войск РФ к границе 1991 года. Ну а потом можно говорить об украинско-китайской границе", - подчеркнул Виталий Кулик.

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Планы по переговорам Украины и Китая

Власти КНР 24 февраля, в годовщину полномасштабного нападения страны-агрессора России на Украину, опубликовали документ, в котором Пекин изложил свою точку зрения на войну.

В нем 12 пунктов – Китай призвал Украину и Россию к диалогу, снятию санкций с агрессора РФ и подчеркнул неприемлемость применения ядерного оружия. При этом Пекин не осудил военную агрессию Москвы против Киева и преступления российских оккупационных войск в Украине.

Президент Владимир Зеленский намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. По его словам, поскольку Китай с уважением относится к вопросам территориальной целостности, Пекин должен приложить максимальные усилия для того, чтобы российские оккупанты покинули территорию Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Киев ждет ответа от Пекина на запрос о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. По словам Подоляка, Цзиньпин в ходе своего визита в Москву увидел абсолютно неадекватное поведение российской верхушки, поэтому должен сделать нужные выводы и взять РФ под политический и экономический контроль.

Война России против Украины: