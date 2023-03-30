"Тогда война затянется": Жданов объяснил, как предоставление Китаем оружия РФ изменит ситуацию на фронте

Поставки России китайского оружия могут не стать проблемой для Украины, если партнеры вовремя предоставят ей дальнобойное вооружение.

Жданов объяснил, как предоставление Китаем оружия России изменит ситуацию на фронте/ сайт Кремля, Главред

Если Китай будет поставлять оружие стране-агрессору России, это серьезно не повлияет на ход войны в Украине, однако добавит украинским военным головной боли, ведь придется активнее уничтожать эту технику на поле боя.

Украина сможет активно противодействовать китайской военной технике на фронте, если партнеры передадут ей дальнобойное вооружение. Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"Поставки оружия из КНР в Россию серьезно уже не повлияют (на ситуацию в войне – ред.). Однако это добавит нам головной боли, потому что с последствиями передачи оружия придется бороться уже на поле боя. Придется либо уничтожать склады, либо отражать удары российской артиллерии. В этом плане ситуация станет проблемой", – отмечает Жданов.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Но это не будет проблемой, если Запад вовремя передаст Украине дальнобойное вооружение, подчеркнул эксперт.

"Например, сегодня РСЗО HIMARS помогает нам контролировать российский тыл на расстоянии 50 километров. В случае передачи ATACMS украинская армия получит возможность наносить удары на дальности 300 км. Артиллерия противника не выживет при подобном огневом поражении, причем учитывая, что военной технике нужен склад, который должен быть как можно ближе к огневой позиции. Причем техника должна находиться у линии фронта", – пояснил военный эксперт.

По его словам, в целом поставки России китайского оружия не повлияет на ситуацию на поле боя. Однако тогда война затянется, считает Жданов.

Украина и Китай

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что Зеленский общается со всеми глобальными лидерами для того, чтобы объяснить природу войны и позицию Украины по поводу "правильного финала этой войны". Подоляк сказал, что Украина ждет ответа Китая относительно предложения по переговорам между лидерами двух стран.

Также Подоляк прокомментировал так называемый "мирный план" по урегулированию в Украине, который ранее озвучивали в Китае. Он подчеркнул, что в китайском "мирном плане" есть "взаимозависимые позиции".

Напомним, главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник выразил мнение, что после полномасштабной войны со страной-агрессором Россией Украине будет отведена важная роль на международной арене. В будущем Украина вступит в НАТО. Но нынешняя война может стать не последней для украинского государства-уже находясь в составе Североатлантического альянса Украина может участвовать в войне с Китаем.

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