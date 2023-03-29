"Мир и РФ будут склонять Украину к уступкам": Зеленский заявил об опасных последствиях падения Бахмута

В случае захвата города оккупантами РФ "продаст" это Западу, россиянам, Китаю и Ирану как свою победу, а Украина столкнется с давлением.

Зеленский заявил об опасных последствиях падения Бахмута/ 93 ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

Если стране-агрессору России удастся захватить город Бахмут в Донецкой области, то она "продаст" это как свою победу Западу, Китаю, Ирану, а также населению РФ.

Российский диктатор Владимир Путин в случае падения Бахмута может воспринять это как слабость украинцев и начать еще сильнее давить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

"Если он почувствует кровь – почувствует, что мы слабы, – он будет давить, давить, давить. Мы не можем терять ступени, потому что война – это пирог – кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что Украина может столкнуться с сильным давлением в случае захвата Бахмута российскими захватчиками. Страна-агрессор РФ попытается использовать захват города в свою пользу, "выторговать" себе международную поддержку и склонить Украину к неприемлемым для нашего государства компромиссам.

"Это будет как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Наше общество будет чувствовать усталость и подталкивать меня к компромиссу с ними", – подчеркнул президент Украины.

Ситуация в Бахмуте

Ранее представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения британской разведки о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилось, но бои за город до сих пор продолжаются и это направление остается эпицентром боевых действий.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

В ISW позже сообщили, что российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Нынче захватчики продвинулись вперед и почти дошли до центра города. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин перебрасывает "вагнеровцев" на Авдеевское направление. В Бахмуте уменьшилось количество атак.

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