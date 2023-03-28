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Оккупанты доходят до центра Бахмута - ISW

28 марта 2023, 09:47
Евгений Пригожин перебрасывает "вагнеровцев" на Авдеевское направление. В Бахмуте уменьшилось количество атак.
ВСУ, российские оккупанты
Российские оккупанты приближаются к центру Бахмута / коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Сейчас они продвинулись вперед и почти дошли до центра города. Об этом заявили в Американском Институте изучения войны (ISW).

Враг продвигается с юга к центру и на северо-западе Бахмута, в промзоне и вдоль улиц Зеленая и Александры Колпаковой (в нескольких километрах от центра Бахмута). В ISW отметили, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы 27 марта был в здании школы №5, которое размещено менее чем в километре к юго-востоку от горсовета Бахмута.

Однако количество штурмов в направлении Бахмута уменьшилось. В Институте связывают это с переброской части "вагнеровцев" на Авдеевское направление.

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"Российское военное руководство в последние недели могло решить отправить определенные части "Вагнера" в район Авдеевки, чтобы поддержать истощенные и низкокачественные части "ДНР", которые пытаются взять этот населенный пункт. Если такие бойцы "Вагнера" действительно воюют под Авдеевкой, это может объяснять ограниченные тактические успехи РФ в этом районе в последнюю неделю", - говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Бахмутском направлении удалось стабилизировать ситуацию. Однако российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, Бахмут и в дальнейшем остается эпицентром боев, хотя и количество вражеских атак значительно уменьшилось. Череватый подчеркнул, что российские оккупационные войска продолжают разрушать все на своем пути. В то же время украинские защитники дают мощный ответ и уничтожают врага.

Недавно стало известно, что в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

Другие новости:

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