Оккупанты доходят до центра Бахмута - ISW

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Сейчас они продвинулись вперед и почти дошли до центра города. Об этом заявили в Американском Институте изучения войны (ISW).
Враг продвигается с юга к центру и на северо-западе Бахмута, в промзоне и вдоль улиц Зеленая и Александры Колпаковой (в нескольких километрах от центра Бахмута). В ISW отметили, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы 27 марта был в здании школы №5, которое размещено менее чем в километре к юго-востоку от горсовета Бахмута.
Однако количество штурмов в направлении Бахмута уменьшилось. В Институте связывают это с переброской части "вагнеровцев" на Авдеевское направление.
"Российское военное руководство в последние недели могло решить отправить определенные части "Вагнера" в район Авдеевки, чтобы поддержать истощенные и низкокачественные части "ДНР", которые пытаются взять этот населенный пункт. Если такие бойцы "Вагнера" действительно воюют под Авдеевкой, это может объяснять ограниченные тактические успехи РФ в этом районе в последнюю неделю", - говорится в сообщении.
Ситуация в Бахмуте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Бахмутском направлении удалось стабилизировать ситуацию. Однако российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ.
Как отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, Бахмут и в дальнейшем остается эпицентром боев, хотя и количество вражеских атак значительно уменьшилось. Череватый подчеркнул, что российские оккупационные войска продолжают разрушать все на своем пути. В то же время украинские защитники дают мощный ответ и уничтожают врага.
Недавно стало известно, что в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.
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