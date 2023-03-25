Ситуацию в Бахмуте удалось стабилизировать - Залужный

Валерий Залужный обсудил вопрос усиления украинской ПВО с начальником Штаба обороны Великобритании.

Ситуацию в Бахмуте стабилизировали / коллаж фото 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода, t.me/CinCAFU/338

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Бахмуте. Однако бойцы ВСУ дают мощный отпор и отбивают врага. Сейчас ситуацию на Бахмутском направлении удалось стабилизировать. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении - наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", - сказал Залужный.

Они также обсудили усиление украинской ПВО.

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"Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу", - добавил Залужный.

Война России против Украины на Донбассе

Эксперты американского Института изучения войны ранее заявили, что оккупанты РФ перехватили инициативу в Луганской области и начали там свое наступление. Они зафиксировали усиление атак россиян вдоль линии Сватово-Кременная. Также враг атаковал оборонительные рубежи сил обороны Украины и незначительно продвинулся вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай позже сообщил, что в регионе началось определенное обострение. Фактически речь идет о части масштабного наступления, которое планировали захватчики. Вражеские войска акцентировали свои усилия на Кременском направлении.

Также Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты атакуют на Кременском направлении, однако ВСУ удерживают ситуацию. По словам чиновника, российские войска ставят перед собой задачу дойти до Лимана Донецкой области.

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