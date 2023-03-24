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Здания разрушены: РФ ударила по Сумщине аналогом американской "умной бомбы" - Defense Express

24 марта 2023, 19:54
В результате удара по Сумщине погибли 2 человека. Бомбы разрушили школу, админздание и жилые дома.
обстрел Белополя, американская
РФ сбросила авиабомбу на Белополье / коллаж фото Википедия, скриншот с видео

Российские оккупанты в ночь на 24 марта жестоко обстреляли Белополье Сумской области. В результате обстрела разрушена школа, дом, админздание, еще много домов повреждено. Оккупанты применили "умную авиабомбу" УМПК, которая является аналогом американской JDAM-ER. Об этом сообщает Defense Express.

На месте трагедии нашли уцелевший модуль УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Уже во время полета маршрут этой бомбы можно корректировать.

С помощью найденного модуля можно определить систему навигации и установить, как именно можно бороться с этими бомбами. Однако самым эффективным вариантом является уничтожение носителей этих бомб, пишет издание. Пока неизвестно, как именно страна-агрессор смогла наладить производство этих бомб.

видео дня

По данным издания, разработчиком бомб стало НПО "Базальт". Впервые их применили в оккупированном Донецке 12 марта 2023 года. Тогда были найдены аналогичные обломки тем, что были обнаружены на Сумщине.

Сообщается, что с помощью УМПК обычная ФАБ-500 (500-килограммовая авиабомба) может превратиться в планирующую со спутниковой навигацией благодаря инерционной системе.

  • Обстрел Сумской области 24 марта
    Обстрел Сумской области 24 марта "Суспільне", Сумская областная прокуратура
  • Обстрел Сумской области 24 марта
    Обстрел Сумской области 24 марта "Суспільне", Сумская областная прокуратура
  • Обстрел Сумской области 24 марта
    Обстрел Сумской области 24 марта "Суспільне", Сумская областная прокуратура
  • Обстрел Сумской области 24 марта
    Обстрел Сумской области 24 марта "Суспільне", Сумская областная прокуратура
  • Обстрел Сумской области 24 марта
    Обстрел Сумской области 24 марта "Суспільне", Сумская областная прокуратура
  • Обстрел Сумской области 24 марта
    Обстрел Сумской области 24 марта "Суспільне", Сумская областная прокуратура

Удары по Белополью 24 марта

Кроме авиационных бомб оккупанты применили еще реактивные системы залпового огня "Град" (80 "прилетов") и ствольную артиллерию (20 "прилетов"). В результате обстрела разрушены админздание, школа, жилой дом. Также повреждены общежитие, многоквартирные и частные дома.

В результате ночных ударов погибли 2 человека, еще 9 - ранены.

обстрел Белополя
РФ сбросила авиабомбу на Белополье / скриншот из видео

Как сообщал Главред, в ночь на 24 марта страна-оккупант Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В результате вражеского обстрела беспилотниками иранского производства в Кривом Роге зафиксировано попадание. Всего по городу ударили 6 иранских беспилотников - один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось.

22 марта российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку. Одну женщину не удалось спасти после полученных ею травм – ракета попала именно в ее квартиру. Пострадали 34 человека, среди них – трое детей.

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