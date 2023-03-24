Здания разрушены: РФ ударила по Сумщине аналогом американской "умной бомбы" - Defense Express

В результате удара по Сумщине погибли 2 человека. Бомбы разрушили школу, админздание и жилые дома.

РФ сбросила авиабомбу на Белополье / коллаж фото Википедия, скриншот с видео

Российские оккупанты в ночь на 24 марта жестоко обстреляли Белополье Сумской области. В результате обстрела разрушена школа, дом, админздание, еще много домов повреждено. Оккупанты применили "умную авиабомбу" УМПК, которая является аналогом американской JDAM-ER. Об этом сообщает Defense Express.

На месте трагедии нашли уцелевший модуль УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Уже во время полета маршрут этой бомбы можно корректировать.

С помощью найденного модуля можно определить систему навигации и установить, как именно можно бороться с этими бомбами. Однако самым эффективным вариантом является уничтожение носителей этих бомб, пишет издание. Пока неизвестно, как именно страна-агрессор смогла наладить производство этих бомб.

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По данным издания, разработчиком бомб стало НПО "Базальт". Впервые их применили в оккупированном Донецке 12 марта 2023 года. Тогда были найдены аналогичные обломки тем, что были обнаружены на Сумщине.

Сообщается, что с помощью УМПК обычная ФАБ-500 (500-килограммовая авиабомба) может превратиться в планирующую со спутниковой навигацией благодаря инерционной системе.

Удары по Белополью 24 марта

Кроме авиационных бомб оккупанты применили еще реактивные системы залпового огня "Град" (80 "прилетов") и ствольную артиллерию (20 "прилетов"). В результате обстрела разрушены админздание, школа, жилой дом. Также повреждены общежитие, многоквартирные и частные дома.

В результате ночных ударов погибли 2 человека, еще 9 - ранены.

РФ сбросила авиабомбу на Белополье / скриншот из видео

Как сообщал Главред, в ночь на 24 марта страна-оккупант Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В результате вражеского обстрела беспилотниками иранского производства в Кривом Роге зафиксировано попадание. Всего по городу ударили 6 иранских беспилотников - один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось.

22 марта российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку. Одну женщину не удалось спасти после полученных ею травм – ракета попала именно в ее квартиру. Пострадали 34 человека, среди них – трое детей.

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