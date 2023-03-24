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РФ ударила из ЗРК С-300 по Пункту несокрушимости в Константиновке: погибли 3 женщины-переселенки

24 марта 2023, 09:58
Около часа ночи российская оккупационная армия РФ обстреляла город из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Обстрел Константиновки
Обстрел Константиновки произошел в ночь на 24 марта / Фото t.me/pgo_gov_ua

В ночь на пятницу, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Пункту несокрушимости в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами, погибли, еще двое - получили ранения.

Как сообщает Офис генпрокурора, около часа ночи российская оккупационная армия РФ обстреляла город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна из ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая - вблизи него.

"В результате попадания российской ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке погибли три человека", - говорится в сообщении.

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В частности, под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, из Часов Яра и с. Опытное Покровского района.

Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Обстрел Константиновки
В Константиновке оккупанты ударили в Пункт несокрушимости / Фото t.me/pgo_gov_ua

Обстрел Константиновки прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне продолжают терроризировать Константиновку. Есть попадание в Пункт несокрушимости, известно о трех погибших в результате обстрелов. Обычные неудачники и террористы", - написал глава ОП в Telegram.

Как сообщал Главред, в ночь на 24 марта страна-оккупант Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В результате вражеского обстрела беспилотниками иранского производства в Кривом Роге зафиксировано попадание. Всего по городу ударили 6 иранских беспилотников - один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось.

22 марта российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку. Одну женщину не удалось спасти после полученных ею травм – ракета попала именно в ее квартиру. Пострадали 34 человека, среди них – трое детей.

Другие новости:

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