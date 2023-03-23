"Конфликтов у нас не было": командир рассказал о застрелившемся курсанте

Командир погибшего утверждает, что в последнюю неделю 18-летний Дмитрий Гульчук был веселым.

Во Львове застрелился 18-летний курсант / Коллаж фото Суспільне, из архива родных курсанта

Во Львове 18-летний курсант университета внутренних дел Дмитрий Гульчук выстрелил себе в голову и оставил предсмертную записку, в которой написал, что его довели до суицида. Командир погибшего прокомментировал трагедию и заявил, что в последнюю неделю перед своей гибелью Дмитрий "ходил веселый, смеялся". Об этом сообщает "Суспільне".

Станислав Пась не убеждает, что якобы не конфликтовал с курсантом. При этом он признал, что Дмитрий был закрытым человеком и добавил, что с ним было "сложно общаться".

"Иногда у меня получалось, иногда – нет. Такой ситуации, чтобы мы ссорились, не было. Мы с ним общались как командир с курсантом. Да, он приходил иногда ко мне за помощью, я ему всегда как умел, так и помогал ... Не было никаких причин считать, что он может с собой что-нибудь сделать", – сказал Пась.

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Он также вспомнил, что незадолго до своей смерти курсант несколько раз просил, чтобы его отпустили на какое-то время к девушке.

Самоубийство во Львовском университете внутренних дел

19 марта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины прогремел выстрел. Там нашли мертвым 18-летнего курсанта Дмитрия Гульчука. Парень заступил в наряд и был с укороченным автоматом АКС-74У, с которого и выстрелил себе в голову.

В Сети сообщают, что некоторые люди видели возле тела курсанта оставленную заранее записку, в которой подробно были описаны причины самоубийства и некоторые ситуации, связанные с руководством учебного заведения. Однако позже она исчезла.

Государственное бюро расследований ведет дело не только по статье о самоубийстве, но и по статье "Доведение до самоубийства".

Родители Дмитрия вспомнили, что сын в последнее время жаловался на руководство учебного заведения и даже хотел бросить учебу из-за давления. Прямо перед своей смертью он написал прощальное сообщение, в котором попросил прощение у мамы за то, что делает.

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