Процесс начался: пророссийские попы вывозят вещи из Киево-Печерской Лавры - Минкульт

Российские священники вывозят из Киево-Печерской Лавры столы, стулья и даже бойлеры, говорит Александр Ткаченко.

Представители УПЦ МП начали вывозить вещи из Лавры / Коллаж фото УНИАН, скриншот с видео

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата уже начали выселяться из Киево-Печерской Лавры. Об этом в эфире телемарафона заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Пророссийские попы уже начали вывозить свои вещи оттуда.

"На самом деле процесс выезда монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры происходит, это может засвидетельствовать любой прохожий. Они вывозят столы, стулья, бойлеры. Тем не менее, сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать сохранение состояния движимого и недвижимого имущества. Они выезжают, несмотря на заявления, что купола почернели или пещеры перекрыты навсегда", - сказал Ткаченко.

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Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

Позже в пабликах лавры в соцсетях появились сообщения о "великом наводнении и апокалипсисе в Киеве, если монахи уйдут из Киево-Печерской Лавры". В самой Лавре прокомментировали эти сообщения и сказали, якобы ранее были пророчества о таком возможном сценарии событий.

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