"В Киеве будут наводнение и апокалипсис, если монахи уйдут": в Лавре объяснили угрожающие сообщения

Представители УПЦ МП говорят, якобы Киеву грозит большое наводнение, если монахи уйдут из Лавры. Религиоведы назвали это попыткой повлиять на власть.

В Лавре прокомментировали сообщения об апокалипсисе/ УНИАН

В УПЦ МП прокомментировали угрожающие сообщения в соцсетях об "апокалипсисе в Киеве, если монахи уйдут из Киево-Печерской Лавры". Представителя УПЦ МП Климент отмечает, якобы после оставления Лавры монахами в Киеве будет большое наводнение. Он утверждает, что об этом говорили старцы.

Публикации об "апокалипсисе после оставления Лавры монахами" появились в соцсетях после сообщений о почерневших крестах на крыше Трапезного храма. Одна из верующих опубликовала в интернет-сообществах верующих Киево-Печерской Лавры сообщение о том, что "через полгода после осквернения лавры начнется апокалипсис". На него отреагировали полторы тысячи человек, прокомментировав и распространив публикацию.

"Уже через полгода после осквернения Лавры начнется то, что древние старцы называли Апокалипсисом...", – говорится в публикации верующей.

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Вскоре после этого в сообществе появилась похожая запись, в которой автор цитировала слова представителя УПЦ МП Климента по этой теме.

Климент в комментарии для ТСН.uа прокомментировал эти сообщения и отметил, якобы ранее были пророчества о таком возможном сценарии событий.

"Неоднократно было сказано о том, что были пророчества. Когда пытались достать мощи преподобного Антония, то из его могилы вышло пламя. Потом, когда советская власть пыталась раскопать могилу, то пещеры начало затапливать. Если монахи уйдут из Лавры, то, согласно предсказанию, будет большое наводнение в Киеве. Такое было сказано Киево-Печерскими старцами. Мне добавить к этому нечего", – сказал Климент.

В то же время ученый-религиовед Игорь Козловский считает, что такие сообщения об апокалипсисе – это не что иное, как манипуляция и попытки повлиять на пользователей соцсетей на фоне окончания договора аренды между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП).

"Эти движения руководства УПЦ связаны с шагами государства в отношении этого сообщества. Имеется в виду решение разорвать договоренности, которые были между заповедником Киево-Печерская лавра и сообществом монахов УПЦ. Это вызвало напряжение и смущение у представителей епископата", – говорит Козловский.

Религиовед подчеркивает, что такие методы, к которым прибегают представители УПЦ Московского патриархата, выходят за пределы как юридической плоскости, так и христианской. Такие методы просто являются попыткой повлиять на сознание людей и оказать давление на органы власти в Украине. Козловский подчеркнул, что к христианству это не имеет отношения.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

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