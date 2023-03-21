Путин скрыто унизил Си Цзиньпина - росСМИ

Путин питает большие надежды на встречу с Си Цзиньпином и рассчитывает на то, что переговоры с лидером Китая закончатся спасением его режима.

Основные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином состоятся 21 марта / Фото: сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что глава КНР Си Цзиньпин поможет ему избежать разгрома в войне, но не знает, удастся ли ему уговорить китайского коллегу оказать достаточную помощь для победы над Украиной. Основной этап переговоров состоится во вторник, 21 марта. При этом, несмотря на то, что Путин ждет помощи от Си Цзиньпина, он не упускает возможности его унизить. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"С одной стороны президент России питает большие надежды на встречу с Си Цзиньпином и рассчитывает на то, что переговоры с лидером Китая закончатся спасением его самого и его (Путина) режима, с другой стороны Путин категорически не любит унижаться и просить", - говорится в сообщении.

По данным канала, с самого начала полномасштабного вторжения в Украину Путин "пенял в адрес китайского руководства за отсутствие поддержки, не подбирая при этом слов и выражений".

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"Несмотря на то, что единственный человек, который может спасти Путина от неминуемого разгрома в Украине это лидер Китая, президент России не упускает возможности скрыто унизить Си Цзиньпина. Путин, большой любитель символов, посылает встречать в аэропорт Си Цзиньпина вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, яркого представителя гей-сообщества, любителя примерять на себя женские образы на закрытых вечеринках. Президент прекрасно понимает, что Си Цзиньпин воспримет это как оскорбление, тем не менее идёт на это", - пишет генерал СВР.

По данным канала, вчерашнее многочасовое общение Си Цзиньпина и Владимира Путина закончилось без особых результатов. Сегодня пройдут основные переговоры.

"Вчера Путин в основном говорил, а Си Цзиньпин в основном слушал и задавал вопросы. Путин много жаловался на Запад вообще и на США в частности, не преминул пожаловаться как его "водили за нос" (…) По мнению Путина, его поражение в Украине может стать прологом к началу ядерной войны. Си Цзиньпин ничего конкретно не обещал и перенес обсуждение основных вопросов на вторник", - говорится в сообщении.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Си Цзиньпин - первый из мировых лидеров, который проведет встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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