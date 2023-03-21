РФ потеряет инициативу на фронте: оккупанты активизировались, чтобы успеть достичь успехов – ISW

Оккупанты увеличили темп своих операций, ведь чувствуют, что скоро потеряют инициативу. Они, вероятно, захватили дополнительные позиции возле Бахмута.

Россияне активизировали силы, чтобы достичь хоть незначительных успехов перед потерей инициативы на фронте/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Минобороны РФ

Российские захватчики увеличили темп своих операций и активизировались на фронте. Они стараются добиться хотя бы незначительных успехов перед тем, как потеряют инициативу на поле боя.

Оккупанты добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях, а также увеличили темп своих операций вокруг Авдеевки. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Отмечаются, что по состоянию на 20 марта, российские войска, вероятно, захватили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

Увеличение темпов действий возле Авдеевки повлекло большие потери в российском войске. При этом российские оккупанты могут использовать активизацию действий возле этого города для того, чтобы отвлечь украинские силы от других участков фронта. Но такие попытки являются ошибочными, считают в ISW.

В то же время аналитики на заметили сосредоточение захватчиками значительных сил на окраинах Донецка. В ISW отмечают, что российские оккупанты вряд ли смогут удержать темп, которого они набрали сейчас.

Аналитики Института изучения войны считают, что общее российское весеннее наступление, вероятно уже приближается к кульминации. Российские захватчики понимают, что скоро инициатива на поле боя перейдет к украинским военным. Поэтому оккупанты пытаются перед этим успеть достичь хотя бы незначительных успехов.

При этом аналитики не исключают варианта, что активизация оккупантами своих действий может заставить украинских военных отступить из Бахмута и Авдеевки.

"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не представляется вероятным", – отмечают в ISW.

Ситуация в Бахмуте

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что планы армии РФ по захвату Бахмута в Донецкой области проваливаются. Он подчеркнул, что украинские Вооруженные силы продолжают успешно держать город.

Институт изучения войны ранее сообщал, что россияне врут о захвате 70% Бахмута. Информация о том, что Россия оккупировала 70% Бахмута в Донецкой области, не соответствует действительности. Аналитики ISW не нашли визуальных доказательств утверждений российских захватчиков об оккупации ряда объектов в городе.

Также в ISW отмечали, что "большое наступление" российской оккупационной армии, вероятно, достигает своей кульминации. При этом РФ так и не добилась существенных побед. Оккупанты не достигают поставленных целей, например, по тактическому захвату Бахмута. У них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецка и Угледара.

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