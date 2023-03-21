УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ потеряет инициативу на фронте: оккупанты активизировались, чтобы успеть достичь успехов – ISW

21 марта 2023, 07:45
Оккупанты увеличили темп своих операций, ведь чувствуют, что скоро потеряют инициативу. Они, вероятно, захватили дополнительные позиции возле Бахмута.

Украинские военные, российские военные
Россияне активизировали силы, чтобы достичь хоть незначительных успехов перед потерей инициативы на фронте/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Минобороны РФ

Российские захватчики увеличили темп своих операций и активизировались на фронте. Они стараются добиться хотя бы незначительных успехов перед тем, как потеряют инициативу на поле боя.

Оккупанты добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях, а также увеличили темп своих операций вокруг Авдеевки. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

Отмечаются, что по состоянию на 20 марта, российские войска, вероятно, захватили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

Увеличение темпов действий возле Авдеевки повлекло большие потери в российском войске. При этом российские оккупанты могут использовать активизацию действий возле этого города для того, чтобы отвлечь украинские силы от других участков фронта. Но такие попытки являются ошибочными, считают в ISW.

В то же время аналитики на заметили сосредоточение захватчиками значительных сил на окраинах Донецка. В ISW отмечают, что российские оккупанты вряд ли смогут удержать темп, которого они набрали сейчас.

Аналитики Института изучения войны считают, что общее российское весеннее наступление, вероятно уже приближается к кульминации. Российские захватчики понимают, что скоро инициатива на поле боя перейдет к украинским военным. Поэтому оккупанты пытаются перед этим успеть достичь хотя бы незначительных успехов.

При этом аналитики не исключают варианта, что активизация оккупантами своих действий может заставить украинских военных отступить из Бахмута и Авдеевки.

"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не представляется вероятным", – отмечают в ISW.

Ситуация в Бахмуте

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что планы армии РФ по захвату Бахмута в Донецкой области проваливаются. Он подчеркнул, что украинские Вооруженные силы продолжают успешно держать город.

Институт изучения войны ранее сообщал, что россияне врут о захвате 70% Бахмута. Информация о том, что Россия оккупировала 70% Бахмута в Донецкой области, не соответствует действительности. Аналитики ISW не нашли визуальных доказательств утверждений российских захватчиков об оккупации ряда объектов в городе.

Также в ISW отмечали, что "большое наступление" российской оккупационной армии, вероятно, достигает своей кульминации. При этом РФ так и не добилась существенных побед. Оккупанты не достигают поставленных целей, например, по тактическому захвату Бахмута. У них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецка и Угледара.

Читайте также:

война в Украине российские военные вторжение России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:51

В бою с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья: он вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину

07:45

РФ потеряет инициативу на фронте: оккупанты активизировались, чтобы успеть достичь успехов – ISWВидео

07:22

Си Цзиньпин разочаровал Путина: Китай не будет оказывать поддержку, которая необходима РФ в войне - ISWВидео

06:39

Си Цзиньпин и Путин обсудили войну в Украине: в Кремле заявили, что "открыты к переговорам" - СМИВидео

06:20

На Путина уже махнули рукой, у Пескова и Лаврова апатиямнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:31

Как правильно поливать фикус, чтобы он не "полысел"

05:20

"Будет эмоциональный накал": астролог предупредил о начале сильнейшего противостояния для УкраиныВидео

04:43

Как и когда сажать чеснок весной: тайная добавка – и сусеки будут ломиться от урожая

04:34

"Спьяну такое точно не сделаешь": Волочкова показала свою любимую позуВидео

Реклама
04:00

Кто разбогатеет в апреле: 3 знака зодиака получат неожиданную прибыльВидео

03:30

"Оккупанты не в состоянии наступать": Яковенко рассказал, назревает ли паника и раскол элит в КремлеВидео

03:20

Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минутыВидео

02:35

Военный эксперт пояснил, какой большой минус есть у армии россиянВидео

02:02

"Эстетический экстаз": Даша Квиткова показала горячее видео топлесВидео

02:02

Зачем опытные хозяйки бросают шипучий аспирин в унитаз: балдежный трюк, который приведет в восторгВидео

02:01

Дорофеева показалась в "голом" платье

01:35

"У Киева есть возможности бомбить Москву": Кремль в панике готовится к ударам по столице РФ – ЯковенкоВидео

00:51

Зачем 21 марта нужно принести в дом 3 веточки вербы: приметы и что нельзя делатьВидео

00:37

В Ивано-Франковске вспыхнул скандал: женщина набросилась на девочку, потому что та прыгала на скакалке

00:10

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой дочери от Елены Мозговой

Реклама
20 марта, понедельник
23:52

5 самых строгих запретов 22 марта, которые могут принести в дом несчастье: приметы на Сорок святыхВидео

23:16

Звезда Парка юрского периода болен редкой формой смертоносного рака

23:11

Взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" - разведкаВидео

22:48

Важные оборонные решения: Зеленский раскрыл детали новой помощи от США и ЕСВидео

22:47

Спас жизни 80 собратьев: в тяжелых боях за Бахмут погиб молодой командирВидео

22:07

"И это он не руку целует": в Сети хохочут над "поклоном" Путина в ноги Си Цзиньпина

21:33

Дорогущий краб, макароны и не только: какие самые необычные консервы делали в СССР

21:31

Этический совет прекратил участие адвоката Кивы Шевчука в конкурсе на должность в Высшем совете правосудия

20:54

В Мариуполе был не Путин: экс-депутат Госдумы рассказал о двойнике российского диктатораВидео

20:49

Штраф более 3 тысяч гривен: в Украине запретили продавать самый полезный весенний продуктВидео

20:23

Без эпатажа и кордебалета: Мадонна назвала главные правила своего дома

20:22

Майкл Щур. Чему научит худший в мире военный инструкторВидеоблоги

19:56

Фантастическая неделя: Украину атакует жарища с неприятным сюрпризомВидео

19:47

Пригожин запаниковал перед контрнаступлением ВСУ и в истерике написал письмо ШойгуВидео

19:32

Китай издал "бумагу" в интересах Путина: Яковенко объяснил, в чем суть "мирного" плана от КНРВидео

19:16

Зачем Путина отправили в Мариупольмнение

19:12

Филя, готовься: Галкин предложил отправить на передовую Киркорова в прозрачных колготкахВидео

19:04

Украинцы смогут получить дополнительные выплаты из-за войны: кому положено 1 миллион гривенВидео

18:47

Данилов откровенно ответил, действительно ли потери Украины достигают 100 тысяч военныхВидео

18:37

В мае-июне начнется активная фаза наступательных операций - Маломуж

Реклама
17:47

Запретный плод сладок: в чем польза и вред черемши, которую запретили продавать в Украине

17:46

Военные катера и ракеты: США объявили о новом пакете военной помощи УкраинеВидео

17:44

Тест по картинке: что на самом деле может принести радость именно вам

17:31

"Довел РФ до процветания": Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина "дорогим другом"Видео

17:29

"Очень занятой человек": митрополит Онуфрий перепутал имя ЗеленскогоВидео

17:18

"Запах крови мне не приносил удовольствие": солист "Антител" рассказал, вернется ли на фронтВидео

16:57

"Украина - малая русь, а ПЦУ - секта": прихожанин УПЦ МП наговорил на статьюВидео

16:42

Кристина Горняк разоткровенничалась про измены в отношениях

16:21

"Нервный тик начался": Путин на встрече с Си Цзиньпином устроил "жаркие" танцыВидео

16:20

Зачем класть использованный чайный пакетик в холодильник: способ, который удивит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять